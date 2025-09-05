Les Royals en deuil: une duchesse s'est éteinte

La duchesse britannique de Kent est décédée à l'âge de 92 ans. Selon le palais de Buckingham, elle est morte paisiblement à Kensington Palace, entourée de sa famille.

Katharine de Kent est décédée. Getty Images

La famille royale britannique est en deuil de Katharine, duchesse de Kent. Buckingham Palace a confirmé vendredi le décès de cette femme de 92 ans: «Son Altesse Royale est décédée paisiblement la nuit dernière à Kensington Palace, entourée de sa famille».

La duchesse était mariée depuis 1961 au prince Edward, duc de Kent, un cousin de la défunte reine Elizabeth II. Après le décès de la reine en 2022, elle était considérée comme le membre le plus âgé de la famille royale encore en vie.

Le roi exprime sa sympathie

Dans son communiqué, le palais a rendu hommage au dévouement dont elle a fait preuve tout au long de sa vie pour de nombreuses organisations, à son engagement pour les enfants et les jeunes ainsi qu'à sa passion pour la musique. Katharine était elle-même une musicienne passionnée et s'est particulièrement investie dans l'éducation musicale.

Le roi Charles III et la reine Camilla, ainsi que d'autres membres de la famille, ont présenté leurs condoléances et ont rappelé l'action de la duchesse. Un livre de condoléances numérique devrait être ouvert dans les prochains jours. Le palais communiquera ultérieurement des détails sur les funérailles.