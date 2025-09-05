Les Royals en deuil: une duchesse s'est éteinte

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Les Royals en deuil: une duchesse s'est éteinte

Sven Ziegler

5.9.2025

La duchesse britannique de Kent est décédée à l'âge de 92 ans. Selon le palais de Buckingham, elle est morte paisiblement à Kensington Palace, entourée de sa famille.

Katharine de Kent est décédée.
Katharine de Kent est décédée.
Getty Images

Sven Ziegler

05.09.2025, 13:13

05.09.2025, 13:33

La famille royale britannique est en deuil de Katharine, duchesse de Kent. Buckingham Palace a confirmé vendredi le décès de cette femme de 92 ans: «Son Altesse Royale est décédée paisiblement la nuit dernière à Kensington Palace, entourée de sa famille».

La duchesse était mariée depuis 1961 au prince Edward, duc de Kent, un cousin de la défunte reine Elizabeth II. Après le décès de la reine en 2022, elle était considérée comme le membre le plus âgé de la famille royale encore en vie.

Le roi exprime sa sympathie

Dans son communiqué, le palais a rendu hommage au dévouement dont elle a fait preuve tout au long de sa vie pour de nombreuses organisations, à son engagement pour les enfants et les jeunes ainsi qu'à sa passion pour la musique. Katharine était elle-même une musicienne passionnée et s'est particulièrement investie dans l'éducation musicale.

Le roi Charles III et la reine Camilla, ainsi que d'autres membres de la famille, ont présenté leurs condoléances et ont rappelé l'action de la duchesse. Un livre de condoléances numérique devrait être ouvert dans les prochains jours. Le palais communiquera ultérieurement des détails sur les funérailles.

Les plus lus

«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Les Royals en deuil: une duchesse s'est éteinte
«Elles seront des cibles légitimes» - Les menaces de Vladimir Poutine
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Changement de dernière minute: Guy Parmelin file aux Etats-Unis
«Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»