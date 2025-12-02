La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos

L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos fait à nouveau froncer les sourcils : Dans une vidéo inhabituelle, il défend sa nouvelle biographie «Reconciliación», qui suscite de vives critiques en Espagne de la part des médias et du gouvernement de gauche.

L'ex-roi Juan Carlos a défendu dans un message vidéo sa biographie controversée et veut ainsi informer la jeune génération sur l'histoire de l'Espagne.

La famille royale espagnole se dit irritée, n’ayant pas été informée de la publication et jugeant la vidéo déplacée.

Les louanges de Juan Carlos à l'égard du dictateur Franco ainsi que les déclarations désobligeantes sur le roi Felipe et la reine Letizia ont également suscité des critiques. Montre plus

Le message vidéo constitue la première prise de parole directe de Juan Carlos à l’attention des Espagnols depuis son abdication en juin 2014. Dans celui-ci, le père et prédécesseur du roi Felipe VI explique, devant un drapeau espagnol affiché à l’écran, qu’il souhaite familiariser la jeune génération avec l’histoire récente de l’Espagne, sans « distorsions motivées par des intérêts ».

Même au sein de la famille royale, qui ne s'exprime habituellement jamais sur le comportement de l'homme de bientôt 88 ans, l'enregistrement a provoqué un certain malaise. Le Palais royal de la Zarzuela n'a certes pas fait de déclaration officielle. La «Casa Real» a toutefois fait savoir à quelques médias comme la chaîne de télévision publique RTVE et l'agence de presse Europa Press que la vidéo «ne semblait ni opportune ni nécessaire». La maison royale n'a pas été informée au préalable de la publication, a-t-on précisé. Le journal «El Mundo» a titré : «Juan Carlos défie la zarzuela».

Éloge du dictateur Franco

La photo n'a pas été postée directement par Juan Carlos, mais diffusée sur les réseaux sociaux et publiée ensuite par des médias espagnols. L'ancien roi y souligne notamment l'importance de la monarchie dans la transition «exemplaire», selon ses termes, vers la démocratie après la dictature franquiste sous son égide dans les années 1970 et 1980. Mais il appelle également les Espagnols à soutenir son fils.

Avec sa biographie, qui n'a d'abord été publiée qu'en France peu avant le 50e anniversaire de son accession au trône (22 novembre 1975) et qui sera publiée cette semaine en Espagne, le Bourbon avait déjà suscité le mécontentement. Dans le livre, il qualifie Felipe (57 ans) d’« insensible » et son épouse Letizia (53 ans) de « trouble-fête ». Il ne s'excuse qu'à demi-mot pour les liaisons extraconjugales, les irrégularités financières et autres scandales.

En revanche, l'homme qui vit en exil à Abu Dhabi depuis 2020 et ne se rend qu'occasionnellement dans sa patrie espagnole depuis lors, trouve des mots élogieux pour le dictateur Francisco Franco. «Je le respectais énormément, j'appréciais son intelligence et son sens politique (...) Je n'ai jamais permis à quiconque de le critiquer avant moi». La maison royale n'avait fait aucun commentaire à ce sujet.