La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Inexcusable» La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos

SDA

2.12.2025 - 11:10

L'ancien roi d'Espagne Juan Carlos fait à nouveau froncer les sourcils : Dans une vidéo inhabituelle, il défend sa nouvelle biographie «Reconciliación», qui suscite de vives critiques en Espagne de la part des médias et du gouvernement de gauche.

Keystone-SDA

02.12.2025, 11:10

02.12.2025, 13:06

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • L'ex-roi Juan Carlos a défendu dans un message vidéo sa biographie controversée et veut ainsi informer la jeune génération sur l'histoire de l'Espagne.
  • La famille royale espagnole se dit irritée, n’ayant pas été informée de la publication et jugeant la vidéo déplacée.
  • Les louanges de Juan Carlos à l'égard du dictateur Franco ainsi que les déclarations désobligeantes sur le roi Felipe et la reine Letizia ont également suscité des critiques.
Montre plus

Le message vidéo constitue la première prise de parole directe de Juan Carlos à l’attention des Espagnols depuis son abdication en juin 2014. Dans celui-ci, le père et prédécesseur du roi Felipe VI explique, devant un drapeau espagnol affiché à l’écran, qu’il souhaite familiariser la jeune génération avec l’histoire récente de l’Espagne, sans « distorsions motivées par des intérêts ».

Même au sein de la famille royale, qui ne s'exprime habituellement jamais sur le comportement de l'homme de bientôt 88 ans, l'enregistrement a provoqué un certain malaise. Le Palais royal de la Zarzuela n'a certes pas fait de déclaration officielle. La «Casa Real» a toutefois fait savoir à quelques médias comme la chaîne de télévision publique RTVE et l'agence de presse Europa Press que la vidéo «ne semblait ni opportune ni nécessaire». La maison royale n'a pas été informée au préalable de la publication, a-t-on précisé. Le journal «El Mundo» a titré : «Juan Carlos défie la zarzuela».

«Il m'a tourné le dos». L'ex-roi Juan Carlos règle ses comptes avec son fils Felipe

«Il m'a tourné le dos»L'ex-roi Juan Carlos règle ses comptes avec son fils Felipe

Éloge du dictateur Franco

La photo n'a pas été postée directement par Juan Carlos, mais diffusée sur les réseaux sociaux et publiée ensuite par des médias espagnols. L'ancien roi y souligne notamment l'importance de la monarchie dans la transition «exemplaire», selon ses termes, vers la démocratie après la dictature franquiste sous son égide dans les années 1970 et 1980. Mais il appelle également les Espagnols à soutenir son fils.

Avec sa biographie, qui n'a d'abord été publiée qu'en France peu avant le 50e anniversaire de son accession au trône (22 novembre 1975) et qui sera publiée cette semaine en Espagne, le Bourbon avait déjà suscité le mécontentement. Dans le livre, il qualifie Felipe (57 ans) d’« insensible » et son épouse Letizia (53 ans) de « trouble-fête ». Il ne s'excuse qu'à demi-mot pour les liaisons extraconjugales, les irrégularités financières et autres scandales.

En revanche, l'homme qui vit en exil à Abu Dhabi depuis 2020 et ne se rend qu'occasionnellement dans sa patrie espagnole depuis lors, trouve des mots élogieux pour le dictateur Francisco Franco. «Je le respectais énormément, j'appréciais son intelligence et son sens politique (...) Je n'ai jamais permis à quiconque de le critiquer avant moi». La maison royale n'avait fait aucun commentaire à ce sujet.

Espagne. 50 ans après la mort de Franco, hommage au «miracle» espagnol

Espagne50 ans après la mort de Franco, hommage au «miracle» espagnol

Les plus lus

Décos de Noël à la Maison Blanche: Melania met le paquet!
Une onde d'un nouveau genre serpente dans les profondeurs du Léman
«La Suisse s'est rendormie», selon le chef de l'Armée Thomas Süssli
La famille royale espagnole indignée par l'apparition de l'ancien roi Juan Carlos
Heurts dans une ferme où des vaches doivent être abattues

Plus sur le sujet

«Il m'a tourné le dos». L'ex-roi Juan Carlos règle ses comptes avec son fils Felipe

«Il m'a tourné le dos»L'ex-roi Juan Carlos règle ses comptes avec son fils Felipe

«Il me manque». Juan Carlos se confie sur le coup de feu qui a tué son frère

«Il me manque»Juan Carlos se confie sur le coup de feu qui a tué son frère

Plus de la rubrique