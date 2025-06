La famille royale britannique s'agrandit, mais cette fois c'est Orla, le cocker de William et Kate, qui a mis bas. La chienne, résidente du palais de Kensington depuis 2020, a donné naissance à quatre chiots.

Le prince William et la princesse Kate (photo d'archives) KEYSTONE

Alessia Moneghini

La famille royale britannique, toujours au centre de l'attention mondiale, a récemment accueilli quatre nouveaux membres. Comme le rapporte, entre autres, «Vanity Fair Italy», il ne s'agit pas de nouveaux héritiers du trône, mais des chiots d'Orla, le cocker de William et Kate.

Le chien, qui a rejoint la famille en 2020 en tant que cadeau de James Middleton à sa sœur, a donné naissance à quatre adorables chiots.

Orla est devenue une présence constante dans la vie quotidienne de la famille royale, à tel point qu'elle est apparue sur une photo officielle pour le septième anniversaire de la princesse Charlotte.

La famille royale s'agrandit

Comme l'écrit le magazine italien, la chienne a donné naissance à ses bébés le 24 mai et tout s'est bien passé. Aucune annonce officielle n'est attendue de Buckingham Palace, comme c'est le cas pour les nouveaux bébés royaux.

Une source proche de la famille royale a confirmé que la mère et les petits se portaient bien et que la nouvelle avait suscité une grande joie, en particulier chez les petits George, Charlotte et Louis, qui espèrent garder les nouveaux venus dans la famille.

Une tradition familiale

De son vivant, la reine Élisabeth était célèbre pour son amour des compagnons à quatre pattes : elle a en effet eu plus de 30 corgis. Quatre nouveaux chiens ne semblent donc pas être un problème.

La reine Élisabeth II caresse l'un de ses chiens, un corgi nommé Candy, au château de Windsor (photo d'archives). Steve Parsons/PA Wire/dpa

En effet, la reine Camilla, qui a récemment perdu son Jack Russell Terrier Beth, pourrait trouver du réconfort dans le dernier arrivé.

Le frère de Kate a lui-même traversé une période difficile, mais a trouvé du réconfort auprès de son cocker Ella, qu'il avait adopté à l'âge de 20 ans. Dans un livre qui lui est dédié, James raconte comment Ella l'a aidé à traverser des périodes sombres, soulignant ainsi l'importance de la zoothérapie.

Le rédacteur a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.