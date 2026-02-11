Melanie Hamrick, la compagne de Mick Jagger, a été agressée à la sortie d'un club privé à Londres. La jeune femme de 38 ans, très choquée, a raconté l'incident sur ses Stories Instagram, le mardi 10 février dans la nuit.

Melanie Hamrick a été « agressée physiquement», a-t-elle raconté sur Instagram, avant de supprimer son message. Covermedia

L'altercation s'est déroulée devant du club privé Annabel's, dans le quartier chic de Mayfair, à Londres. Melanie Hamrick dit avoir été saisie par « deux personnes», « par derrière». Encore sous le choc, elle confie que « c'est incroyablement difficile à partager».

« Je suis secouée, triste et j'ai le cœur brisé que les gens puissent se traiter de cette façon», a ajouté l'ex-danseuse. Dans ce court message, elle remercie cependant ses amis de l'avoir « protégée».

Il ne semble pas que la jeune femme ait été particulièrement visée, indique People.

Un drame dans la famille

Mick Jagger et Melanie Hamrick se sont rencontrés pour la première fois en 2014. Ils ont quarante-quatre ans de différence. Après deux ans de romance, la rock star et l'ancienne ballerine ont eu un fils Deveraux Octavian Basil, le huitième enfant de Mick Jagger, né en 2016.

« Tout le monde s'entend bien, c'est vraiment génial pour Dev comme pour moi qui viens d'une petite famille. Mick est un père vraiment formidable qui a su faire en sorte que tous ses enfants s'entendent et se retrouvent aussi souvent que possible. Nous œuvrons tous à ça à ses côtés», avait confié la compagne du rocker de Paint It, Black en mars 2025 à Paris Match.

Toutefois, la famille Jagger vient d'être ébranlée par un drame. Assisi Jackson, la fille de Jade Jagger (deuxième fille du chanteur) a perdu son compagnon, Alexander Key. Selon la BBC, après plusieurs jours de disparition, le corps du chef cuisinier a été retrouvé le 31 janvier, en mer au large de Bude, en Cornouailles où ils vivaient. Le couple est parent de deux fillettes, les arrière-petites-filles de Mick Jagger et Bianca Jagger.