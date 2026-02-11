  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Secouée, triste et le cœur brisé» La fiancée de Mick Jagger attaquée à la sortie d'un club !

Covermedia

11.2.2026 - 19:25

Melanie Hamrick, la compagne de Mick Jagger, a été agressée à la sortie d'un club privé à Londres. La jeune femme de 38 ans, très choquée, a raconté l'incident sur ses Stories Instagram, le mardi 10 février dans la nuit.

Melanie Hamrick a été « agressée physiquement», a-t-elle raconté sur Instagram, avant de supprimer son message.
Melanie Hamrick a été « agressée physiquement», a-t-elle raconté sur Instagram, avant de supprimer son message.
Covermedia

Covermedia

11.02.2026, 19:25

Melanie Hamrick a été « agressée physiquement», a-t-elle raconté sur Instagram, avant de supprimer son message.

L'altercation s'est déroulée devant du club privé Annabel's, dans le quartier chic de Mayfair, à Londres. Melanie Hamrick dit avoir été saisie par « deux personnes», « par derrière». Encore sous le choc, elle confie que « c'est incroyablement difficile à partager».

« Je suis secouée, triste et j'ai le cœur brisé que les gens puissent se traiter de cette façon», a ajouté l'ex-danseuse. Dans ce court message, elle remercie cependant ses amis de l'avoir « protégée».

Il ne semble pas que la jeune femme ait été particulièrement visée, indique People.

Un drame dans la famille

Mick Jagger et Melanie Hamrick se sont rencontrés pour la première fois en 2014. Ils ont quarante-quatre ans de différence. Après deux ans de romance, la rock star et l'ancienne ballerine ont eu un fils Deveraux Octavian Basil, le huitième enfant de Mick Jagger, né en 2016.

« Tout le monde s'entend bien, c'est vraiment génial pour Dev comme pour moi qui viens d'une petite famille. Mick est un père vraiment formidable qui a su faire en sorte que tous ses enfants s'entendent et se retrouvent aussi souvent que possible. Nous œuvrons tous à ça à ses côtés», avait confié la compagne du rocker de Paint It, Black en mars 2025 à Paris Match.

Toutefois, la famille Jagger vient d'être ébranlée par un drame. Assisi Jackson, la fille de Jade Jagger (deuxième fille du chanteur) a perdu son compagnon, Alexander Key. Selon la BBC, après plusieurs jours de disparition, le corps du chef cuisinier a été retrouvé le 31 janvier, en mer au large de Bude, en Cornouailles où ils vivaient. Le couple est parent de deux fillettes, les arrière-petites-filles de Mick Jagger et Bianca Jagger.

Les plus lus

Crans-Montana: des images inédites montrent le bar ravagé par le feu
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
Grâce aux «12 coups de midi», il prend sa retraite avant 35 ans!
Washington met en garde indirectement Genève