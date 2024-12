Pour ses 59 ans, ce 28 décembre, Dany Brillant a été comblé par un très gentil message sur Instagram de sa fille aînée, Léah. La jeune femme a également posté de jolies photos souvenirs.

Léah, la fille aînée de Dany Brillant, a envoyé un tendre message à son papa qui fête ses 59 ans. Covermedia

Sur Instagram, la jeune trentenaire a posté de tendres et émouvantes photos où on les voit tous les deux (elle tout bébé dans les bras de son jeune papa) ou lui seul, en scène ou en couverture de disques. « Joyeux anniversaire au meilleur Père, homme artiste» écrit la première des fans du chanteur de Suzette. « Le temps passe mais pas pour nous. Happy Birthday Pap!», ajoute-t-elle.

La très jolie brune, à la longue chevelure bouclée et aux yeux clairs comme ceux de son papa, vit entre Paris et le Canada, à Toronto, mais elle maintient le lien avec son père et ses deux demi-frères. « Je suis très proche de ma fille Léah», a confié Dany Brillant à Télé Star, ajoutant que celle-ci ne « veut pas être chanteuse». Son papa lui avait pourtant consacré une chanson, Léah, en 2009... et on la voit dans le clip!