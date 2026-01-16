Celle qui affirmait être la fille de Freddie Mercury est décédée d'un cancer à l'âge de 48 ans. Connue sous le surnom de Bibi, elle aurait été conçue par le chanteur de Queen et l'épouse d'un de ses amis en 1976, selon Page Six.

Présentée comme la «fille cachée» du légendaire leader de Queen, Freddie Mercury, Bibi est décédée. Elle avait 48 ans. La famille de cette femme, identifiée seulement comme Bibi ou B, a annoncé jeudi (15 janvier 26) sa mort, rapporte le Daily Mail. Elle s'est éteinte «paisiblement» après une longue bataille contre le chordome, un cancer rare de la colonne vertébrale, laissant deux fils âgés de neuf et sept ans, a déclaré son mari, Thomas, au journal.

«B est maintenant avec son père bien-aimé et aimant dans le monde des songes. Ses cendres ont été dispersées au vent dans les Alpes», a-t-il ajouté.

Cancer rare

Bibi aurait été conçue par Freddy Mercury et l'épouse d'un de ses amis en 1976, au sommet de sa carrière, selon la biographie de l'auteur Lesley-Ann Jones sur le rocker de Queen, Love, Freddie, rapporte Page Six. Bibi a affirmé être la fille de Freddy Mercury dans le livre quelques mois seulement avant sa mort, après avoir fait un test ADN pour confirmer que le chanteur était son père. Freddy Mercury est décédé en 1991.

«Pendant 30 ans, j'ai dû construire ma vie et ma famille sans lui et accepter qu'il ne soit pas là pour partager les moments heureux avec nous», écrit-elle.

Bibi, qui travaillait comme médecin et vivait en France, avait lutté contre ce cancer rare pendant la majeure partie de sa vie. La maladie lui avait été diagnostiquée à un jeune âge avant d'entrer en rémission.

Avant la sortie de Love, Freddie, qui a été publié en septembre, le secret gardé n'aurait été connu que des proches de l'interprète de Bohemian Rhapsody – y compris son amour de longue date, Mary Austin, ses parents et sa sœur – pendant près d'un demi-siècle, a précédemment rapporté le Daily Mail. Mary Austin a démenti, en août 2025 dans le Times, avoir eu connaissance de son existence ni de celle des journaux intimes sur lesquels s'est appuyée en partie la biographe pour écrire Love, Freddie.