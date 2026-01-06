  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyberharcèlement La fille de Brigitte Macron brise le silence: «Les gens ne mesurent pas...»

Covermedia

6.1.2026 - 11:27

A la suite de la condamnation de huit personnes pour cyberharcèlement contre Brigitte Macron, sa fille Tiphaine Auzière était de passage sur le plateau de Tout beau tout ne9f. L'avocate de 41 ans voulait «expliquer l'impact» du harcèlement en ligne.

Tiphaine Auzière
Tiphaine Auzière

Covermedia

06.01.2026, 11:27

06.01.2026, 11:39

Après la condamnation lundi (5 janvier 26) de huit personnes pour cyberharcèlement contre Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, sa fille, a choisi de s'exprimer dans Tout beau tout ne9f.

Selon elle, «c'était important de témoigner». L'avocate de 41 ans était d'ailleurs présente à l'audience pour « expliquer l'impact» du harcèlement en ligne subi par l'épouse d'Emmanuel Macron « sur sa vie».

«C'est quelqu'un qui ne se plaint jamais et qui n'en parle jamais», a-t-elle rapporté sur le plateau de Cyril Hanouna. « Mais il fallait illustrer le propos au tribunal. Je sais que les procès se mènent dans les tribunaux, mais ne se gagnent pas que dans les tribunaux. Donc c'était important aussi de communiquer sur cette décision.»

Si selon elle, « au début, c'est quelque chose que vous percevez avec un peu de hauteur parce que ça paraît tellement improbable », les choses ont beaucoup trop duré. « Les gens ne mesurent pas, ça fait quatre ans » rappelle-t-elle, détaillant l'impact de ce cyberharcèlement sur le quotidien. « C'est une adaptation dans tous les gestes sociaux. Dans les tenues, dans les postures, parce que vous savez que les photos vont être détournées pour être interprétées. »

L'avocate a procédé à un recadrage concernant ceux qui ont affirmé sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron est un homme: « J'insiste, ce n'est pas une rumeur, c'est une fake news».

Cyril Hanouna a alros rebondi pour dénoncer longuement une « faute journalistique» de la part d'Audrey Crespo-Mara qui interviewait Brigitte Macron la veille dans le 20h de TF1. Le sujet n'est « absolument pas de savoir» si l'épouse du président de la République est un homme ou une femme, rappelle sa fille. « Il y a un procès en diffamation avec un pourvoi en cassation, vous avez ce procès sur le cyberharcèlement avec cette décision qui a été rendue et qui peut être susceptible d'appel, et il y a un autre procès qui s'ouvrira aux Etats-Unis sur des faits de cyberharcèlemnet et diffamation», ajoute Tiphaine Auzière, en référence au procès intenté par le couple Macron contre la polémiste américaine d'extrême droite Candace Owens.

Les plus lus

«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement
Manquement constaté : «Nous regrettons amèrement»
Crans-Montana: les langues se délient – Plainte pénale déposée
La commune «assumera toute la responsabilité que la justice déterminera»
Les écoles fermeront lors du deuil national
Un terrible deuil frappe Pierre Perret