A la suite de la condamnation de huit personnes pour cyberharcèlement contre Brigitte Macron, sa fille Tiphaine Auzière était de passage sur le plateau de Tout beau tout ne9f. L'avocate de 41 ans voulait «expliquer l'impact» du harcèlement en ligne.

Tiphaine Auzière

Covermedia Covermedia

Après la condamnation lundi (5 janvier 26) de huit personnes pour cyberharcèlement contre Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, sa fille, a choisi de s'exprimer dans Tout beau tout ne9f.

Selon elle, «c'était important de témoigner». L'avocate de 41 ans était d'ailleurs présente à l'audience pour « expliquer l'impact» du harcèlement en ligne subi par l'épouse d'Emmanuel Macron « sur sa vie».

«C'est quelqu'un qui ne se plaint jamais et qui n'en parle jamais», a-t-elle rapporté sur le plateau de Cyril Hanouna. « Mais il fallait illustrer le propos au tribunal. Je sais que les procès se mènent dans les tribunaux, mais ne se gagnent pas que dans les tribunaux. Donc c'était important aussi de communiquer sur cette décision.»

Si selon elle, « au début, c'est quelque chose que vous percevez avec un peu de hauteur parce que ça paraît tellement improbable », les choses ont beaucoup trop duré. « Les gens ne mesurent pas, ça fait quatre ans » rappelle-t-elle, détaillant l'impact de ce cyberharcèlement sur le quotidien. « C'est une adaptation dans tous les gestes sociaux. Dans les tenues, dans les postures, parce que vous savez que les photos vont être détournées pour être interprétées. »

L'avocate a procédé à un recadrage concernant ceux qui ont affirmé sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron est un homme: « J'insiste, ce n'est pas une rumeur, c'est une fake news».

Cyril Hanouna a alros rebondi pour dénoncer longuement une « faute journalistique» de la part d'Audrey Crespo-Mara qui interviewait Brigitte Macron la veille dans le 20h de TF1. Le sujet n'est « absolument pas de savoir» si l'épouse du président de la République est un homme ou une femme, rappelle sa fille. « Il y a un procès en diffamation avec un pourvoi en cassation, vous avez ce procès sur le cyberharcèlement avec cette décision qui a été rendue et qui peut être susceptible d'appel, et il y a un autre procès qui s'ouvrira aux Etats-Unis sur des faits de cyberharcèlemnet et diffamation», ajoute Tiphaine Auzière, en référence au procès intenté par le couple Macron contre la polémiste américaine d'extrême droite Candace Owens.