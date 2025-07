Sa fille Brooke renonce à un héritage de plusieurs millions de dollars!

Après le décès de la légende du catch Hulk Hogan, il s'agit maintenant de régler l'héritage. Sa fille Brooke ne recevra probablement pas un centime. Voilà pourquoi.

Brooke Hogan renonce à l'héritage de son père Hulk Hogan. Bild: AP Photo/Henny Ray Abrams

Wilhelm Flemmer

La mort de Hulk Hogan n'a pas seulement bouleversé ses fans. La légende du catch est décédée le 24 juillet à l'âge de 71 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Sa fortune est estimée jusqu'à 30 millions de dollars américains, soit 24 millions de francs. La personne qui ne recevra probablement pas un centime de cette somme est sa fille Brooke. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela ne serait pas dû à la volonté de Hulk Hogan, qui n'a plus eu de contact avec sa fille depuis 2023. La jeune femme de 37 ans aurait volontairement renoncé à sa part.

Comme le tabloïd «TMZ» l'affirme sur la base de sources non nommées, Brooke Hogan aurait exprimé il y a deux ans déjà son souhait d'être rayée du testament de son père. La raison: elle ne voulait pas être impliquée dans des conflits financiers. De plus, toujours selon le rapport, elle ne fait confiance à «aucune personne» de l'entourage de son père.

Brooke recevra tout de même «un peu d'argent»

Brooke Hogan a parlé avec son père du fait qu'il y avait des gens qui voulaient seulement profiter de lui, bien avant leur rupture, poursuit le rapport. Elle voulait le protéger de ces personnes. Mais après s'être disputée pendant des années avec son père à ce sujet, elle se serait finalement adressée à son administrateur financier et aurait demandé à être radiée en tant que bénéficiaire. Elle était triste que son père ne lui fasse pas confiance.

Brooke Hogan a certes renoncé à sa part d'héritage, mais la personnalité de la télévision et actrice ne repartira pas totalement les mains vides. Selon «TMZ», elle recevra «un peu d'argent» de la «petite assurance vie» que Hulk Hogan a contractée. Elle voudrait donc investir cet argent dans les fonds universitaires de ses enfants.

Un adieu émotionnel au père

Bien que les deux n'aient plus eu de contact récemment, la relation entre Brooke et Hulk Hogan n'était apparemment pas totalement rompue. En témoignent les posts émotionnels que Brooke a publiés mardi sur Instagram. Dans l'un d'entre eux, elle écrit au sujet d'une série de photos sur lesquelles on la voit avec son père: «Tu étais tout pour moi et je serai ta fille pour toujours». Elle est fière d'être sa fille et leur lien durera éternellement. «Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel».

Le fils de Hulk Hogan rompt le silence Après le décès du catcheur, son fils lui a adressé un émouvant message. 30.07.2025

Brooke Hogan n'est pas seulement connue comme la fille de la légende du catch Hulk Hogan. Elle s'est également fait connaître grâce à la série de téléréalité «Hogan Knows Best», dans laquelle elle est apparue pendant quatre saisons aux côtés de son père, de son frère Nick et de sa mère Linda. Plus tard, elle a obtenu sa propre série, mais «Brooke Knows Best» a été arrêtée après seulement deux saisons. En juin 2022, Brooke a épousé l'ancienne star de la NHL Steven Oleksy, dont elle a pris le nom de famille. En janvier, le couple est devenu parent de jumeaux.