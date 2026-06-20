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«Je me suis fait toute petite» Une princesse de Monaco rompt le silence: «on attend toujours plus des filles»

Dominik Müller

20.6.2026

Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco, s’est confiée dans une rare interview sur son éducation et a révélé que les exigences intellectuelles élevées de sa mère ont failli la briser.

La princesse Caroline de Hanovre (à gauche) et sa fille Charlotte Casiraghi lors de la cérémonie de remise des prix du Longines Global Champions Tour à Monte-Carlo, le 5 juillet 2025.
La princesse Caroline de Hanovre (à gauche) et sa fille Charlotte Casiraghi lors de la cérémonie de remise des prix du Longines Global Champions Tour à Monte-Carlo, le 5 juillet 2025.
IMAGO/Mandoga Media

Carlotta Henggeler

20.06.2026, 22:24

21.06.2026, 11:42

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Charlotte Casiraghi affirme avoir souffert de la pression publique et des attentes élevées de sa mère, la princesse Caroline. Pour être reconnue, elle a souvent dû s'adapter et se mettre en retrait.
  • En tant que femme, elle a été particulièrement scrutée, bien plus que ses frères. Les médias auraient jugé son apparence, sa vie privée et ses décisions avec davantage de sévérité.
  • Les exigences intellectuelles élevées de sa mère lui ont permis d’acquérir des compétences importantes, mais lui ont également pesé lourdement. À certains moments, cela lui a fait perdre le plaisir de lire, mais aujourd’hui, elle a retrouvé sa joie de vivre et le goût de l’écriture.
Montre plus

Charlotte Casiraghi est sous les feux des projecteurs depuis son enfance. Nièce du prince Albert, elle apparaît régulièrement lors des grands événements de la famille princière monégasque, comme la fête nationale ou le Bal de la Rose.

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Dans un entretien accordé au magazine français «Psychologies», la jeune femme de 39 ans évoque sans détour les aspects négatifs de cette exposition médiatique. Pour être acceptée et répondre aux attentes, on a souvent tendance à se replier sur soi-même et à se «faire toute petite», explique Charlotte Casiraghi. Le regard du public a toujours pesé sur elle, «même si tout a été fait pour nous en protéger».

Sa vie sous les feux des projecteurs

Charlotte Casiraghi compare son expérience à celle de ses frères Andrea et Pierre Casiraghi. Bien qu’ils aient, selon elle, reçu une éducation similaire, elle dit avoir perçu une nette différence dans le regard porté sur eux par le public.

Dès l’enfance, explique la jeune femme de 39 ans, elle a été exposée à des jugements plus critiques. On attend souvent davantage des filles qu’elles s’adaptent. Sa vie privée, ses choix et son apparence ont en outre été scrutés de bien plus près que ceux des hommes de sa famille.

« L’attention médiatique a en tout cas toujours été beaucoup plus forte pour moi que pour mes frères », affirme Charlotte Casiraghi. Elle estime qu’il est plus facile de réduire les gens à une image ou à un symbole que de les considérer comme des personnalités à part entière.

«L'attention médiatique, en tout cas, a toujours été bien plus forte sur moi que sur mes frères»

Charlotte Casiraghi

Membre de la famille royale monégasque

L’auteure et ambassadrice de marque évoque également sans détour son enfance. Elle a grandi auprès d’une «mère brillante et très cultivée», dont les exigences intellectuelles étaient élevées.

Mais, enfant, il faut aussi composer avec les attentes parentales — ou, à tout le moins, avec ce que l’on pense qu’elles sont.

Faire la paix avec ses origines

Les exigences élevées de sa mère l’ont profondément marquée, explique Charlotte Casiraghi. Avec le recul, elle y voit à la fois une force et un fardeau. Ces attentes lui ont apporté des bases solides et des outils essentiels pour la vie.

Mais cette pression constante a aussi laissé des traces. Charlotte Casiraghi confie: «Je voulais tellement donner la bonne réponse que je me suis coupée de ce que je ressentais moi-même.» C’est pourquoi elle a perdu, pendant un temps, le goût de la lecture.

Aujourd’hui, à 39 ans, elle porte un regard différent sur son parcours. La joie de vivre et le plaisir d’écrire sont revenus. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se percevoir comme une personne à part entière.

Désormais, elle accepte que beaucoup la réduisent avant tout à son nom et à ses origines.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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