«Insensible et stupide» Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!

ai-scrape

8.10.2025 - 15:43

Invitée par Pierpaolo Piccioli à son premier défilé pour Balenciaga, Meghan Markle a fait une entrée triomphale à la semaine de la mode à Paris. Mais une vidéo tournée dans un lieu symbolique a suscité des critiques.

Meghan Markle à Paris.
Meghan Markle à Paris.
Imago

Nicolò Forni

08.10.2025, 15:43

08.10.2025, 17:50

Meghan Markle est revenue sur le devant de la scène après une dizaine d'années d'absence, volant la vedette à Paris lors de la semaine de la mode.

Invitée par son ami Pierpaolo Piccioli, qui a fait ses débuts en tant que directeur de la création de Balenciaga, la duchesse de Sussex a assisté à l'événement avec beaucoup d'enthousiasme, bien qu'une vidéo de dernière minute ait suscité la controverse.

Amie de longue date de Piccioli, comme l'a révélé l'émission «Today», Meghan voulait être présente pour le soutenir dans ses nouvelles fonctions. Quittant la Californie, elle est arrivée à Paris, une ville qui évoque des souvenirs douloureux pour la famille royale, en particulier pour son époux le prince Harry, en raison de la mort tragique de Lady Diana en 1997.

Pendant son séjour, la native de Canoga Park a partagé des moments de son voyage sur Instagram, notamment son départ de Los Angeles, son arrivée à Paris et les préparatifs du défilé. Elle a opté pour un total look blanc Balenciaga, composé d'une tunique, d'un pantalon et d'une cape, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des photographes.

Sa présence surprise a suscité l'enthousiasme des médias, qui ont braqué leurs flashs sur elle tout au long de la journée. Elle a salué chaleureusement Piccioli et Anne Wintour, accompagnée de son ami Markus Anderson.

La gaffe sur Diana

Après le défilé, Meghan a assisté à une soirée, changeant de vêtement pour l'occasion. Elle a porté une longue robe noire Balenciaga pour le dîner au restaurant Sugaar, où elle a dégusté des sardines, des crevettes et un gâteau au chocolat.

Cependant, une vidéo filmée dans la limousine lors de son retour au Plaza Athénée a suscité des critiques. La showgirl s'est filmée le long de la Seine, près du pont de l'Alma, lieu de l'accident de Lady Diana.

Beaucoup ont jugé le geste insensible, compte tenu de la proximité de la place Diana, un mémorial dédié à la princesse.

Le «Daily Mail» a sévèrement critiqué la duchesse de Sussex, l'observateur royal Richard Fitzwilliams qualifiant la vidéo d'«insensible et stupide» et soulignant le manque de respect pour le lien avec la mort de Diana.

Le rédacteur a écrit cet article avec l'aide de l'IA.

