Brad Pitt et Angelina Jolie s'apprêtent à s'affronter au tribunal dans le cadre de la longue bataille qui les oppose au sujet de leur domaine viticole de Miraval, en France. Covermedia

Les deux ex-époux doivent maintenant se retrouver face à face après qu'un juge a récemment rejeté la requête de l'actrice oscarisée de refuser le procès de son ex-mari au sujet de leur vignoble français.

Le Château Miraval, situé dans le sud de la France, est au cœur d'une longue bataille entre les deux acteurs. En mai 2008, il a été révélé que Brad Pitt et Angelina Jolie avaient loué la vaste propriété pour trois ans avec une option d'achat, dans l'intention de faire naître en France les jumeaux qu'Angelina Jolie attendait. Le couple a exercé son option d'achat et s'est marié dans la chapelle du château en août 2014. Deux ans plus tard, ils se sont séparés.

Les querelles juridiques ont déjà coûté des millions de dollars aux deux parties et l'affaire devrait encore s'alourdir lorsqu'elle sera portée devant les tribunaux. Ce qui aurait dû être un différend commercial relativement simple s'est transformé en un champ de mines juridique en raison d'allégations d'abus et d'accords de confidentialité forcés.

Les documents déposés au tribunal la semaine dernière suggèrent que le juge a trouvé un fondement dans les affirmations de Brad Pitt selon lesquelles leur accord verbal initial stipulait qu'il aurait un droit de préemption sur ses parts, et qu'Angelina Jolie pourrait avoir violé cet accord lorsqu'elle a vendu ses parts à un homme d'affaires russe en 2021 sans l'en avertir. Autrefois désigné comme le couple le plus amoureux de Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie ont officiellement mis fin à leur mariage en 2016, mais s'ils sont officiellement célibataires, leur divorce n'a pas encore été prononcé.

