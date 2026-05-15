Pour Tony Parker, la richesse et ses avantages, cela se mérite! Le basketteur international millionnaire a donné à ses enfants une intéressante leçon sur les vertus du travail, et il en a donné les détails sur le podcast d'Asap Junior.

Tony Parker

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Tony Parker veut faire comprendre à ses enfants que la richesse de leur papa n'est pas la leur. Ou du moins que les avantages qu'elle procure ne leur sont pas dus d'office.

Le basketteur français, père de deux garçons de 12 et 10 ans, a bien l'intention de leur inculquer le sens du travail et de leur faire comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel.

Bien conscient que ses enfants connaissent sa situation financière très aisée, Tony Parker veut leur mettre dans la tête que cet argent, ce n'est pas le leur. «Mes enfants, je leur dis toujours: attention, vous, vous n'êtes pas riches. Papa, il est riche, mais vous, vous n'êtes pas riches, ce n'est pas votre argent», explique le père de Josh et Liam dans le podcast réalisé par Asap Junior.

Le sportif veut leur faire comprendre que l'argent dont il dispose, il l'a gagné par son travail... et durement. Tony Parker a alors trouvé un moyen original de le leur faire ressentir: il s'est appuyé sur la différence de classe... en avion.

Alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer ensemble pour un vol, il a surpris ses fils. «Et il y a un moment où, tu sais, ils sont un peu enflammés. On arrive à l'aéroport, on part en vacances, et tu sais, tu vas à droite pour l'éco, à gauche pour la première. Et là, ils commencent à marcher à gauche», raconte Tony Parker.

C'est alors que le sportif a interpellé ses enfants. «Je dis: «Vous allez où, là?» Ils me regardent et font: «Qu'est-ce qu'il y a, papa?» J'ai fait: «Vous, vous allez faire un petit tour en éco, là»», a-t-il poursuivi, ravi de son anecdote.

Et lui a voyagé en première classe... Le papa a tout de même reconnu que cela n'avait pas été si simple pour lui. «Quand je suis arrivé en première, ça m'a fait mal, ça m'a piqué. J'ai eu du mal à faire ça, mais je voulais tenir bon pour envoyer le message que ce n'est pas garanti que maintenant, toute ta vie, tu vas voyager en première classe. Ils ont fait tout le voyage en économie», continue en riant le basketteur.

Moqueur, constatant que ses fils étaient «un peu vénères» à l'arrivée, il leur a demandé si le voyage en économie «c'était bien». Ses fils ont préféré ne pas répondre.

L'histoire ne se termine pas à l'arrivée de l'avion. «On fait nos vacances, tout se passe bien...», raconte-t-il en insistant sur le fait que les enfants ont été très sages. Mais vient le jour où il faut prendre l'avion du retour. A l'aéroport, les enfants hésitent: droite, gauche... Magnanime, leur père leur fait signe qu'ils peuvent embarquer avec lui en première.

Tony Parker tire une morale de son anecdote: depuis, ses enfants sont «tellement reconnaissants» quand ils prennent l'avion «parce que ça, ça les a marqués à vie», dit-il. Ils ont compris que ce n'est pas «garanti» de «voyager en première tout le temps».