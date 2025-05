Evelyne Luciani a participé à la rédaction de «Paroles de mères», où plusieurs mamans de célébrités évoquent le parcours de leurs enfants. La mère de Clara Luciani y évoque le harcèlement scolaire qu'a subi sa fille chanteuse dès l'école élémentaire.

Le harcèlement scolaire est un enfer pour les parents qui se retrouvent bien souvent impuissants à protéger leurs enfants.

Dans le livre Paroles de mères, paru ce mois-ci aux éditions Hors collection, plusieurs mamans de célébrités évoquent le parcours de leurs enfants. La mère de Clara Luciani, Evelyne, y décrit les brimades que sa fille a subies dès l'âge de six ans.

« Quand on est différent, ça ne loupe pas», explique la mère de la chanteuse qui mesurait 1,76 m à 11 ans. « Elle a été moquée: «La grande asperge», «Quel temps il fait là-haut», «T'es moche»...» énumère celle qui n'a pu que constater à quel point « les enfants sont durs entre eux».

La famille n'a pas forcément reçu de la part du corps enseignant le soutien nécessaire. « Je pense que les professeurs ne s'en rendaient pas vraiment compte», justifie Evelyne Luciani.

Arrivée au collège, le harcèlement est monté d'un cran. « Des élèves s'amusaient à mettre des punaises ou des cartouches d'encre sur sa chaise», regrette Evelyne Luciani, qui n'a pas eu conscience sur le moment de ce que vivait sa fille. « Elle n'en parlait pas auprès de nous directement. On a appris les choses bien plus tard. Elle était très secrète. Ce fut une période compliquée pour elle», relève-t-elle.

Clara Luciani a probablement tiré sa force de ces années difficiles. Plongée dans les livres et l'écriture, l'artiste s'est évadée via la créativité, avec le succès qu'on lui connaît. Et a eu un fils en septembre 2003 avec son compagnon Alex Kapranos, le leader des Franz Ferdinand. Nul doute qu'elle surveillera de près la scolarité de son enfant.