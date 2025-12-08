Janice Combs a critiqué Netflix pour les affirmations contenues dans le documentaire Sean Combs : l'heure des comptes. L'un des protagonistes de la série produite par 50 Cent sous-entend que le rappeur P. Diddy a levé la main sur sa mère.

La mère de P. Diddy a fait une déclaration pour « corriger certains des mensonges » présentés dans le film, qui est sorti le 2 décembre.

La matriarche octogénaire a déclaré à Deadline: « Ces inexactitudes concernant l'éducation et la vie de famille de mon fils Sean sont intentionnellement faites pour induire les spectateurs en erreur et nuire encore plus à notre réputation. »

Présente dans la salle d'audience de Manhattan presque tous les jours durant le procès de son fils désormais incarcéré, qui a duré deux mois cet été, pour trafic sexuel notamment, Janice Combs insiste sur le fait que l'ennemi juré de son fils, Curtis « 50 Cent » Jackson, a produit une émission truffée de mensonges.

Reprochant au diffuseur d'avoir « utilisé des propos obscènes pour promouvoir la série », la mère de la star s'est concentrée sur les allégations selon lesquelles son fils s'était un jour défoulé sur elle.

« Les allégations de M. Kirk Burrows selon lesquelles mon fils m'aurait giflée alors que nous conversions après les événements tragiques du City College, le 28 décembre 1991, sont inexactes et manifestement fausses», a-t-elle déclaré.

« C'était un jour très triste pour nous tous », a-t-elle déclaré à propos de l'événement organisé par son fils, qui avait attiré trop de monde, à New York, et qui avait entraîné la mort de neuf personnes au cours d'une bousculade, et en blessant des dizaines d'autres.

« Le fait qu'il utilise cette tragédie et y incorpore de faux récits pour faire avancer sa tentative passée et présente de s'approprier ce qui n'a jamais été à lui, Bad Boy Records, est une erreur, un scandale et une offense. »

Dans une lettre de cessation et d'abstention envoyée le 1ᵉʳ décembre par ses avocats, Sean Combs a qualifié le documentaire de « charge », affirmant que la participation de 50 Cent était une « mesure de représailles ».