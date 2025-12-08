  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Corriger des mensonges» La mère de P. Diddy s'en prend à Netflix pour avoir affirmé que son fils l'a frappée

Covermedia

8.12.2025 - 15:43

Janice Combs a critiqué Netflix pour les affirmations contenues dans le documentaire Sean Combs : l'heure des comptes. L'un des protagonistes de la série produite par 50 Cent sous-entend que le rappeur P. Diddy a levé la main sur sa mère.

Sean Combs
Sean Combs

Covermedia

08.12.2025, 15:43

Janice Combs a critiqué Netflix pour les affirmations contenues dans le documentaire Sean Combs: l'heure des comptes.

La mère de P. Diddy a fait une déclaration pour « corriger certains des mensonges » présentés dans le film, qui est sorti le 2 décembre.

La matriarche octogénaire a déclaré à Deadline: « Ces inexactitudes concernant l'éducation et la vie de famille de mon fils Sean sont intentionnellement faites pour induire les spectateurs en erreur et nuire encore plus à notre réputation. »

Présente dans la salle d'audience de Manhattan presque tous les jours durant le procès de son fils désormais incarcéré, qui a duré deux mois cet été, pour trafic sexuel notamment, Janice Combs insiste sur le fait que l'ennemi juré de son fils, Curtis « 50 Cent » Jackson, a produit une émission truffée de mensonges.

Reprochant au diffuseur d'avoir « utilisé des propos obscènes pour promouvoir la série », la mère de la star s'est concentrée sur les allégations selon lesquelles son fils s'était un jour défoulé sur elle.

« Les allégations de M. Kirk Burrows selon lesquelles mon fils m'aurait giflée alors que nous conversions après les événements tragiques du City College, le 28 décembre 1991, sont inexactes et manifestement fausses», a-t-elle déclaré.

« C'était un jour très triste pour nous tous », a-t-elle déclaré à propos de l'événement organisé par son fils, qui avait attiré trop de monde, à New York, et qui avait entraîné la mort de neuf personnes au cours d'une bousculade, et en blessant des dizaines d'autres.

« Le fait qu'il utilise cette tragédie et y incorpore de faux récits pour faire avancer sa tentative passée et présente de s'approprier ce qui n'a jamais été à lui, Bad Boy Records, est une erreur, un scandale et une offense. »

Dans une lettre de cessation et d'abstention envoyée le 1ᵉʳ décembre par ses avocats, Sean Combs a qualifié le documentaire de « charge », affirmant que la participation de 50 Cent était une « mesure de représailles ».

Les plus lus

Parti républicain: «ils ont tous commencé à cirer les bottes de Trump»
Un fort séisme entraîne une alerte au tsunami
Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud
Un échafaudage de 80 mètres menace de s'effondrer à Zurich-Oerlikon
L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin