Charles n'a pas décidé tout seul La patte de Camilla et Kate derrière l'éviction d'Andrew

4.11.2025 - 19:39

La décision du roi Charles de retirer les titres royaux au prince Andrew aurait été influencée par le soutien de Camilla et de Kate, qui souhaitaient clore un chapitre embarrassant pour la monarchie.

Le retrait des titres royaux au prince Andrew par le roi Charles était une décision familiale.
Le retrait des titres royaux au prince Andrew par le roi Charles était une décision familiale.
Imago

Nicolò Forni

04.11.2025, 19:39

05.11.2025, 22:15

La décision du roi Charles de révoquer les titres et la résidence de son frère Andrew a marqué un tournant dans l'histoire de la famille royale britannique.

La déclaration officielle du palais de Buckingham a mis l'accent sur la solidarité avec les victimes d'abus, un message que beaucoup attribuent à l'influence de la reine Camilla et de la princesse Kate.

Envoyé dans la «Sibérie» royale. Andrew déchu, quel avenir pour l'ex-prince?

Envoyé dans la «Sibérie» royaleAndrew déchu, quel avenir pour l'ex-prince?

Comme le rapporte notamment «Vanity Fair», les deux femmes ont joué un rôle crucial dans l'élaboration du ton empathique de la déclaration, soutenue également par le prince William, qui est déterminé à ne pas hériter d'une situation aussi complexe.

Camilla s'engage depuis longtemps 

Camilla est depuis longtemps engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, comme le montre le documentaire 2024 Behind Closed Doors, où elle a joué un rôle central dans la décision de retirer Andrew.

Ses visites constantes aux survivantes et son engagement dans des initiatives telles que le «Wash Bag» pour les centres d'orientation des victimes de violences sexuelles témoignent de son dévouement à la cause.

Son expérience personnelle de l'agression et son travail avec des organismes tels que Barnardo's et Refuge ont renforcé sa position de figure morale au sein de la famille royale.

La reine Camilla a également exprimé son soutien à Gisèle Pelicot, survivante d'abus répétés, dans une lettre personnelle qui a ému le public.

Le documentaire 2024 a mis en lumière l'importance des rencontres de la souveraine avec les victimes, soulignant comment son soutien les aide à retrouver dignité et estime de soi.

Une décision familiale

Aux côtés de Camilla, selon «People», Kate Middleton a également soutenu l'idée de tourner la page. Leur contribution discrète mais décisive a influencé le ton de la déclaration, la rendant plus empathique.

Une source a déclaré au magazine britannique que la décision était un choix familial, même William étant particulièrement déterminé à prendre fermement position contre son oncle.

Le retrait des titres d'Andrew s'est accompagné de son exclusion de la loge royale de Windsor. Le prince devra déménager dans une propriété privée à Sandringham, financée personnellement par le roi.

Buckingham frappe fort. Le prince déchu : Andrew perd tout, même sa demeure

Buckingham frappe fortLe prince déchu : Andrew perd tout, même sa demeure

Ce déménagement ne sera toutefois pas immédiat et pourrait prendre du temps en raison de la nécessité de libérer la résidence actuelle.

L'une des décisions les plus difficiles à prendre pour le roi Charles

La décision du roi Charles a été prise en étroite concertation avec le gouvernement, utilisant la prérogative royale pour retirer les titres d'Andrew sans impliquer le Parlement.

Cette décision marque un changement dans les critères de censure publique: il ne s'agit plus d'actes de trahison militaire, mais d'un comportement qui porte atteinte à la réputation de la Couronne.

La famille royale a tenté de détourner l'attention de l'affaire Andrew par des projets positifs, comme la vidéo de William et Kate pour le prix Earthshot.

Cependant, la décision du souverain reste l'une des plus difficiles de son règne, prise pour protéger la crédibilité de la monarchie et éviter une crise similaire à l'annus horribilis de 1992.

