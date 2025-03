Kate Cassidy a fondu en larmes dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La dernière compagne de Liam Payne a ouvert des boîtes à souvenirs de leur vie commune.

Liam Payne

Covermedia Covermedia

La petite amie de Liam Payne, Kate Cassidy, a craqué devant la caméra.

La compagne du défunt chanteur a été émue aux larmes après avoir ouvert des boîtes contenant des objets de leur vie commune.

Kate Cassidy a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle affronte ses peurs et ouvre des cartons qu'elle avait rangés à la suite du décès de Liam Payne en octobre.

« Cela fait trois ou quatre mois que ces cartons se trouvent dans ma cave», explique-t-elle. « J'ai redouté de les ouvrir et de fouiller dans ces affaires parce qu'elles ressemblent à celles que j'ai eues au cours des derniers mois et des dernières semaines avec Liam.»

Kate Cassidy a confié en larmes qu'elle avait trouvé une boîte contenant la robe d'un mariage auquel elle et Liam avaient assisté.

« J'ai ouvert cette boîte – j'essaie vraiment de me ressaisir en ce moment – et j'ai trouvé cette robe. Cette robe m'apporte beaucoup de paix et de réconfort parce que le souvenir que Liam et moi avons eu avec cette robe est un souvenir que je n'oublierai jamais», a-t-elle dit avec émotion.

Kate Cassidy a expliqué qu'elle et Liam Payne avaient « dansé toute la nuit», abîmant ses chaussures au passage, et a exprimé son soulagement de ne pas les avoir jetées. « Je n'arrive pas à croire que je ne les ai pas jetées. Et je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait», a déclaré la jeune femme de 25 ans.

L'ancienne star des One Direction Liam Payne est mort le 16 octobre 2024, après être tombé, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, du balcon d'un hôtel en Argentine.