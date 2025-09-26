La petite-fille de Donald Trump lance sa propre ligne de sweat-shirts à 130 dollars pièce, estampillés de ses initiales. Elle garde secrète l’origine exacte de leur fabrication.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Kai Trump, la petite-fille de Donald Trump âgée de 18 ans, a lancé sa propre collection de mode avec des sweat-shirts portant le logo «KT».

La production reste opaque, tandis que le prix élevé de 130 dollars par pièce et la campagne marketing mettant en scène la Maison Blanche suscitent des critiques.

De plus, le logo présente de fortes similitudes avec le branding de la star de la NFL Travis Kelce. Montre plus

À seulement 18 ans, Kai Trump, fille de Donald Trump Jr., élargit son influence en se lançant dans la mode. La petite-fille du président américain vient de lancer une première collection de sweat-shirts siglés «KT», ses initiales.

La collection est «un rêve que j’avais depuis longtemps», confie Kai sur Instagram. Selon elle, ces sweat-shirts sont conçus pour être portés aussi bien au sport, à l’école, que lors d’un dîner élégant. «Je voulais créer un vêtement qui ne soit pas simplement du merchandising, mais un basique que l’on puisse porter en toutes occasions.»

Ce que Kai Trump ne révèle pas, en revanche, c’est le lieu exact de fabrication de ses sweat-shirts. Aucune information à ce sujet n’est disponible ni sur son site web, ni sur ses réseaux sociaux. Dans les commentaires, certains internautes s’amusent à parier : «Je parie que ce n’est pas fabriqué aux États-Unis.»

Le prix attire également l’attention: chaque sweat-shirt est vendu à la coquette somme de 130 dollars. Ce tarif suscite des critiques dans les commentaires sous ses publications. L’un qualifie ce prix de «plutôt fou», tandis qu’un autre commente : «130 dollars pour un sweat-shirt? C’est comme ça que tu montres ce qui compte pour toi.»

Le logo est-il copié sur celui de Travis Kelce ?

Les photos promotionnelles de Kai Trump ne passent pas non plus inaperçues. Elle y présente ses sweat-shirts devant la Maison Blanche, ce qui suscite la controverse. Plusieurs internautes jugent cette mise en scène «déplacée» et «inquiétante», estimant qu’utiliser le symbole de la Maison Blanche pour vendre des articles de merchandising est inapproprié.

Il y a également la ressemblance du logo «KT» avec celui du joueur de football américain Travis Kelce. Plusieurs commentateurs soulignent que le logo de Kai Trump rappelle étrangement celui du fiancé de Taylor Swift, qui collabore avec la marque American Eagle pour vendre des vêtements arborant les mêmes initiales dans un design très proche. Kai Trump ne s'est pas encore exprimé sur cette critique.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.