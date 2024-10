La «plus belle femme du monde» serait à nouveau célibataire

Rupture amoureuse après seulement trois ans de relation : l'actrice de «Batman» Zoë Kravitz et la star de «Magic Mike» Channing Tatum auraient rompu leurs fiançailles. C'est ce que rapporte le magazine américain «People».

Bruno Bötschi

Ils étaient considérés comme le couple de rêve d'Hollywood et elle comme la «plus belle femme du monde» pour ses fans. Mais tout serait désormais terminé et les fiançailles seraient rompues. Et ce après seulement trois ans de relation.

Ils étaient encore un cœur et une âme : Channing Tatum et Zoë Kravitz se réjouissent en mars 2024 à Los Angeles, lorsque le père de cette dernière, Lenny Kravitz, est honoré par une étoile sur le "Walk of Fame". Image : Keystone

Selon le magazine américain «People», l'actrice de «Batman» Zoë Kravitz (35 ans) et la star de «Magic Mike» Channing Tatum (44 ans) se sont séparés. On ne sait rien pour l'instant sur la raison et la date exacte de la séparation.

Elle est considérée par ses fans comme la "plus belle femme du monde" : Zoë Kravitz. Image : IMAGO/Bestimage

Kravitz et Tatum ne se sont en outre pas encore exprimés officiellement sur l'état actuel de leur relation.

Kravitz a casté Tatum pour ses débuts de réalisateur

Selon le magazine «People», Kravitz, la fille du musicien Lenny Kravitz, ne porte plus sa bague de fiançailles depuis un certain temps déjà. Tatum lui avait offert ce bijou il y a un an et lui avait ensuite posé la question de toutes les questions.

Le couple s'était rencontré pour la première fois il y a sept ans. A l'époque, Zoë Kravitz avait joué un rôle de narratrice dans le film «The Lego Batman Movie». Mais à l'époque, ils étaient encore en couple ailleurs.

Au début de l'année 2021, des rumeurs ont commencé à circuler sur une éventuelle relation entre Zoë Kravitz et Channing Tatum.

Peu de temps après, le couple a fait équipe sur le plan professionnel : Kravitz a casté son nouvel ami pour le rôle principal de son premier film en tant que réalisateur, «Blink Twice».