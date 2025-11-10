La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos

Le 70e anniversaire de Kris Jenner s'est déroulé dans une ambiance survoltée, au manoir de Jeff Bezos à Beverly Hills. Si bien que la police a été appelée au cours de la fête par des voisins importunés, rapporte TMZ.

Kris Jenner

Covermedia Covermedia

Le 70e anniversaire de Kris Jenner s'est déroulé dans une ambiance survoltée. Tellement, que la police a été appelée au manoir de Jeff Bezos, où se déroulait la fête, à la suite de nombreuses plaintes de voisins concernant le bruit.

Selon TMZ, le niveau de décibels aurait atteint des sommets en raison de la prestation en direct de Bruno Mars. La police a formulé un avertissement, mais ce n'était que le début.

Les agents sont revenus plus tard, après avoir constaté que de grandes haies artificielles bloquaient la rue à l'extérieur de la propriété. Ces haies nécessitaient un permis, qui n'avait pas été obtenu, et ont donc été enlevées alors que les fêtards quittaient la soirée.

Kris Jenner célébrait ses 70 ans le 5 novembre avec une fête sur le thème de James Bond 007. La soirée, organisée par Mindy Weiss, collaboratrice de longue date de la famille Kardashian, a attiré un parterre de stars, parmi lesquelles Oprah Winfrey, Chris Rock, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Paris Hilton, Kathy Hilton et Vin Diesel.

En présence d’Harry et Meghan

Un autre couple célèbre était présent: le duc et la duchesse de Sussex. Le prince Harry portait un smoking noir classique et un nœud papillon avec une épingle coquelicot en l'honneur du jour du Souvenir (Armistice en France). Sa femme Meghan Markle, ancienne actrice de la série Suits et amie du clan de téléréalité depuis plusieurs années, portait également du noir de la tête aux pieds.

La fête a été organisée conjointement par les six enfants de Kris Jenner: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner. Les enfants de Kris Jenner étaient tous présents à la fête, ainsi que les membres de la famille élargie Travis Barker, Scott Disick, Tristan Thompson et Corey Gamble, le petit ami de longue date de Kris Jenner.