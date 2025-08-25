Le drame qui a bouleversé sa vie – pourquoi Charlène s’engage pour la natation

À la suite d’un drame survenu durant son enfance, la princesse Charlène de Monaco œuvre, grâce à sa fondation, pour que les enfants puissent apprendre à nager gratuitement.

Charlène de Monaco a créé une fondation pour apprendre aux gens à nager. La photo a été prise en 2013 au Cap Breton français. IMAGO/ABACAPRESS

Carlotta Henggeler

Pas le temps? blue News résume pour toi Depuis 2014, Charlène de Monaco s’engage via sa fondation pour que les enfants du monde entier puissent apprendre à nager.

Ce qui motive son engagement: la mort prématurée de son cousin, noyé à l’âge de cinq ans.

Avec des programmes comme «Live to Swim», sa fondation a déjà touché plus d'un million de personnes dans 43 pays. Montre plus

La princesse Charlène de Monaco s'est donné pour mission de permettre aux enfants d'apprendre à nager, et ce, gratuitement. Sa vocation est liée à une tragédie de son enfance, qui l’a profondément marquée: «Cette perte a été un choc pour toute notre famille, et la douleur ne disparaîtra jamais complètement», confie-t-elle dans un entretien au journal français Ouest-France.

Son cousin Richard s'est noyé à l'âge de cinq ans seulement dans une rivière près de la maison de son oncle.

Charlène a appris à nager dès l'âge de trois ans, car sa mère était professeur de natation en Afrique du Sud.

Aujourd'hui, elle s'engage avec sa fondation pour que l'apprentissage de la natation soit considéré comme un droit fondamental, à l'instar de l'apprentissage de la lecture.

Les expériences traumatisantes qu'elle a vécues dans son enfance semblent la motiver à poursuivre sa mission. Ses propres enfants, Jacques et Gabriella, ont appris à nager très tôt. Un incident survenu en 2018, au cours duquel Gabriella a failli tomber dans une piscine, a rappelé à Charlène l'importance de cette compétence. Elle a réagi à temps et a ainsi pu éviter le pire.

La princesse Charlène s'engage depuis 2014

Depuis sa création en 2014, la Fondation Princesse Charlène de Monaco a déjà touché plus d’un million de personnes dans 43 pays. Charlène souligne que l’eau doit être un lieu de joie, et non de souffrance, et elle travaille sans relâche à concrétiser cette vision.

Ancienne nageuse de haut niveau, Charlène a représenté l’Afrique du Sud dans des compétitions internationales. Elle a connu son plus grand succès sportif en 2000 avec le relais sud-africain 4x100 mètres nage libre, qui s'est classé cinquième aux Jeux olympiques de Sydney.

Plus sur Charlène de Monaco: