Avec un livre rempli d'anecdotes sur sa relation avec la princesse Diana, le coiffeur Richard Dalton se remémore des souvenirs. Il veut surtout mettre l'accent sur le sens de l'humour de Lady Di.

Diana fait rire son fils William. La photo date de 1992. imago images/LFI

Fabian Tschamper

Pas le temps? blue News résume pour toi Richard Dalton, le coiffeur de Diana, décrit dans son livre «It's All About the Hair» son humour et sa personnalité authentique.

Il raconte des anecdotes sur son goût pour les farces, dont une avec des crottes de chien en plastique et son corgi de sa belle-mère.

Malgré son caractère décontracté, Diana prenait son rôle de princesse au sérieux et faisait toujours preuve d'empathie envers les autres. Montre plus

Personne n'a probablement passé plus de temps seul avec la princesse de Galles que Richard Dalton. Il était son coiffeur personnel et a travaillé pour Diana pendant une dizaine d'années.

Il a consigné ses souvenirs et ses anecdotes dans un livre. «It's All About the Hair – My Decade with Diana» permet de jeter un coup d'œil dans les coulisses de la femme la plus photographiée du monde. Rares sont ceux qui la connaissaient aussi bien que Dalton.

«Je l'ai vue tous les jours pendant dix ans, c'était amusant de se replonger dans les souvenirs», explique le coiffeur à «People». Son objectif principal dans le livre était de montrer l'humour de Diana. «Et à quel point elle était une personne merveilleuse et authentique».

Dans le livre, Dalton se souvient de son «formidable sens de l'humour», «ses blagues étaient explosives». Elle adorait faire des blagues, avait toujours une réplique amusante sur les lèvres. Et comme le dit Dalton, elle aimait aussi les blagues «très coquines».

«Lors de longs vols elle apportait des crottes de chien et les plaçait sur les sièges des gens», poursuit le coiffeur.

«Sors-le d'ici»

Une anecdote du livre en particulier décrit très bien l'humour de Lady Di. Alors qu'il venait de terminer de la coiffer, la princesse s'est précipitée dans sa loge – suivie de près par un Corgi. «J'ai caressé le chien, quand Diana est arrivée, il a commencé à lui lécher les jambes», se souvient Dalton. Elle a demandé: «A qui est ce chien?» «C'est le nouveau corgi de ta belle-mère». Elle a ri et a simplement dit: «Sors-le d'ici, il lèche le faux bronzage de mes jambes».

Malgré sa personnalité décontractée et proche, Diana a néanmoins pris sa position de princesse de Galles très au sérieux, écrit encore Dalton.

Elle avait un bon contact avec tout le monde et pouvait se mettre à leur place sans problème. Richard Dalton espère que son livre incitera les gens à se traiter mutuellement avec plus d'amour et de compréhension – «exactement comme Diana l'a fait de son vivant».