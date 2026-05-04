La princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank seront bientôt parents pour la troisième fois. La famille royale britannique s'est réjouie de la bonne nouvelle ce lundi 4 mai sur les réseaux sociaux.

La princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank seront bientôt parents pour la troisième fois. Covermedia

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La princesse Eugenie attend un troisième enfant. La fille de l'ex-prince Andrew et Sarah Ferguson, déjà mère de deux garçons, August, cinq ans, et Ernest, deux ans, a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram via une photo de ses fils observant une échographie.

«Bébé Brooksbank attendu pour 2026», a-t-elle écrit dans la légende du post, avec une série d'émoticônes en forme de cœurs. La famille royale britannique a réagi à la nouvelle en repostant la même image sur ses réseaux sociaux.

«Son Altesse Royale la princesse Eugenie et M. Jack Brooksbank sont très heureux d'annoncer qu'ils attendent leur troisième enfant, prévu pour cet été», peut-on lire en commentaire. «Sa Majesté le Roi a été informé et est ravi de la nouvelle.»

Le bébé sera quinzième dans l'ordre de succession au trône, le prince Edward, duc d'Édimbourg, passant à la seizième place. La princesse Eugenie, 36 ans, a épousé Jack Brooksbank, 40 ans, en 2018. Le couple a commencé à se fréquenter en 2010 après s'être rencontré dans une station de ski à Verbier, en Suisse. Après huit ans de vie commune, ils ont annoncé leurs fiançailles en janvier 2018 et se sont mariés en octobre de la même année.