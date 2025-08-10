  1. Clients Privés
Détrônée Kate Middleton reléguée au second plan dans le cœur des Anglais

Sven Ziegler

10.8.2025

Dans un récent sondage YouGov sur la popularité de la famille royale britannique, il y a un nouveau numéro un : le prince William passe devant son épouse Kate - tandis que Harry, Meghan et Andrew occupent les dernières places.

Qu'est-ce qui se passe ? Même la princesse Kate a regardé avec incrédulité.
Qu'est-ce qui se passe ? Même la princesse Kate a regardé avec incrédulité.
Dave Shopland/AP/dpa

Rédaction blue News

10.08.2025, 11:23

10.08.2025, 13:25

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le prince William atteint 74 pour cent d'opinions favorables et dépasse ainsi Kate
  • La princesse Anne reste stable à la troisième place avec 70%.
  • Harry, Meghan et Andrew arrivent en bas de l'échelle de popularité
Montre plus

Selon un nouveau sondage YouGov, le prince William est le «Royal» le plus apprécié de Grande-Bretagne - et succède ainsi à son épouse Kate à la première place. L'héritier du trône obtient 74 pour cent d'évaluations positives. Kate suit de près avec 71 pour cent. La princesse Anne, qui jouit depuis des années d'une grande estime pour son travail consciencieux, occupe la troisième place avec 70 pour cent d'opinions favorables.

Style. Quand Kate, Meghan ou Melania Trump copient Jackie Kennedy

StyleQuand Kate, Meghan ou Melania Trump copient Jackie Kennedy

Le roi Charles obtient 59 pour cent et occupe la quatrième place. Les avis sont partagés en ce qui concerne la reine Camilla : 43 pour cent la voient de manière positive, 44 pour cent de manière négative. Elle devance toutefois la princesse Eugénie et la princesse Béatrice - un résultat qui aurait été impensable il y a quelques années encore.

La monarchie dans son ensemble reste populaire

En bas du classement, on trouve Harry et Meghan. Le duc de Sussex obtient 28 pour cent, son épouse même seulement 20 pour cent. Le prince Andrew reste en queue de peloton avec seulement cinq pour cent d'opinions favorables et 87 pour cent d'évaluations négatives.

Malgré ces résultats mitigés, la monarchie britannique reste globalement appréciée : 62 pour cent évaluent positivement la famille royale, 58 pour cent se prononcent en faveur de l'institution. Le sondage a été réalisé entre le 5 et le 6 août 2025.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

