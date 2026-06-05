La princesse héritière Mette-Marit, future reine de Norvège, a été inscrite sur liste d’attente pour une transplantation pulmonaire, a annoncé vendredi le palais royal. Atteinte d’une maladie pulmonaire incurable, son état de santé s’est récemment détérioré.

Lors de récentes apparitions publiques, la princesse était dotée d'un équipement d'assistance respiratoire. IMAGO/PPE

Keystone-SDA ATS

Agée de 52 ans, Mette-Marit a été diagnostiquée en 2018 d'une rare forme de fibrose pulmonaire, maladie qui provoque des gênes respiratoires et l'a obligée à réduire ses activités officielles.

«L'évolution de la maladie pulmonaire de la princesse héritière est grave. Après une évaluation médicale globale, elle a désormais été inscrite sur la liste des personnes qui subiront une greffe pulmonaire dès que cela sera possible», a expliqué le professeur et pneumologue Are Holm de l'Hôpital national à Oslo (Rikshospitalet) cité dans le communiqué du palais.

Dans l'attente de l'opération, la princesse héritière ne pourra assurer son programme officiel et son état de santé aura des répercussions sur les obligations du prince héritier et l'ensemble de sa famille, a précisé le palais royal.

La célébration des noces d'argent du couple, qui devait avoir lieu en août 2026 sera donc reportée et le couple ne participera pas aux noces d'or du couple royal suédois à Stockholm le 13 juin.

L'époux de la princesse, le prince héritier Haakon, en visite officielle au Japon entre le 1er au 3 juin, avait écourté d'un jour son voyage pour être auprès d'elle.

Leur fille, la princesse Ingrid Alexandra, a elle interrompu ses études de sciences sociales à l'université de Sydney pour rejoindre sa mère en Norvège et prévoit de rester à Oslo tout au long de l'automne.

Lors de récentes apparitions publiques, la princesse était dotée d'un équipement d'assistance respiratoire - des lunettes nasales reliées à un appareil à oxygène.

Des mois difficiles

Outre ses problèmes de santé, Mette-Marit a vécu des derniers mois difficiles. La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue et à la tonalité parfois intime avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014.

Elle a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby. Né d'une relation antérieure à son mariage avec Haakon en 2001, Høiby a été jugé en début d'année pour des viols et pour des violences répétées sur une ex-compagne, ce qu'il conteste.

Le verdict est attendu le 15 juin. Høiby a demandé à être libéré avant le verdict en raison de la santé de sa mère, a dit vendredi son avocat Petar Sekulic aux médias norvégiens.