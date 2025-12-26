  1. Clients Privés
Procès pour viol La princesse héritière de Norvège brise le silence sur les accusations contre son fils Marius

Carlotta Henggeler / trad.

26.12.2025

Dans un nouveau documentaire télévisé, la princesse héritière Mette-Marit s’exprime pour la première fois sur les graves accusations visant son fils Marius et répond avec fermeté aux critiques de l’opinion publique.

Lors d'une interview télévisée, Mette-Marit et le prince héritier Haakon ont pour la première fois pris position ensemble sur le procès à venir de Marius Borg Høiby, le fils aîné de Mette-Marit né d'une précédente relation. Selon eux, la situation est difficile à supporter. (photo d'archives)
Lors d'une interview télévisée, Mette-Marit et le prince héritier Haakon ont pour la première fois pris position ensemble sur le procès à venir de Marius Borg Høiby, le fils aîné de Mette-Marit né d'une précédente relation. Selon eux, la situation est difficile à supporter. (photo d'archives)
Jens Kalaene/dpa

Carlotta Henggeler / trad.

26.12.2025, 11:45

26.12.2025, 17:05

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette-Marit, sera jugé à partir de février 2026 pour 32 chefs d’accusation, dont plusieurs soupçons de viol.
  • Dans un nouveau documentaire télévisé norvégien, Mette-Marit s’exprime publiquement pour la première fois, évoquant la difficulté de cette situation tout en défendant la démarche de la famille et en rejetant les critiques sur la manière dont les accusations ont été gérées.
  • La famille a sollicité une aide professionnelle et avait choisi de ne pas s’exprimer plus en détail avant la fin de la procédure judiciaire. Le jugement est attendu fin mars 2026.
Montre plus

Le procès de Marius Borg Høiby, 28 ans, fils aîné de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, s’ouvrira dans environ un mois. À partir du 3 février 2026, il devra répondre devant la justice de 32 chefs d’accusation, dont plusieurs soupçons de viol. Il reste présumé innocent tant que le tribunal ne l’a pas condamné.

La princesse Mette-Marit et sa famille ont déclaré avoir «cherché une aide professionnelle». Dans le documentaire télévisé «L’année avec la famille royale», diffusé par la chaîne norvégienne NRK, la princesse héritière s’exprime pour la première fois en détail sur ces graves accusations. Aux côtés de son mari, le prince héritier Haakon, 52 ans, elle évoque le poids de cette situation en tant que mère et explique pourquoi elle n’a pas encore pris la parole publiquement.

Dans le documentaire, la princesse Mette-Marit s’exprime avec une franchise surprenante. Elle confie avoir été profondément blessée par les critiques publiques concernant la manière dont la famille a géré les accusations contre son fils. «Ce qui m’énerve le plus, c’est la critique de notre gestion de la situation en tant que parents», déclare la princesse héritière, ajoutant qu’elle peine à comprendre le reproche de ne pas avoir pris l’affaire au sérieux.

«Difficile et éprouvant». En 2026, la famille royale norvégienne affrontera le pire scandale de son histoire

«Difficile et éprouvant»En 2026, la famille royale norvégienne affrontera le pire scandale de son histoire

Mette-Marit s’y oppose fermement. «Nous avons pleinement reconnu la gravité de la situation et avons agi en conséquence», affirme-t-elle. La famille a fait de son mieux et a sollicité une aide professionnelle. «Les graves accusations portées contre notre propre enfant sont difficiles à gérer pour des parents. Cela s’accompagne inévitablement de doutes et de reproches», explique la princesse héritière. Elle ajoute toutefois: «Il m’est difficile d’être tenue pour responsable de choses que je n’ai pas faites.»

Le verdict attendu pour fin mars 2026.

Les accusations visant Marius Borg Høiby sont en suspens depuis environ un an. Elles incluent notamment des soupçons de viol, ainsi que des accusations de coups et blessures et de violences domestiques. La princesse héritière Mette-Marit explique qu’elle n’a choisi de s’exprimer publiquement que maintenant en raison de la procédure en cours. La famille a toujours estimé que l’affaire devait être tranchée devant un tribunal. Une fois le procès terminé, elle souhaite prendre la parole plus en détail. Le procès, qui devrait durer environ sept semaines, devrait se conclure par un jugement attendu fin mars 2026.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

