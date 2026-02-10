La princesse suédoise Sofia reconnaît, elle aussi, avoir rencontré Epstein

Le scandale Epstein s'étend jusqu'à la famille royale suédoise. Une ancienne confidente de la princesse Sofia était proche d'Epstein: la cour confirme plusieurs rencontres.

La princesse Sofia a rencontré Epstein à plusieurs reprises. -/Königlicher Hof von Schweden/dpa

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Mardi, la princesse Sofia de Suède s'est exprimée pour la première fois de manière plus détaillée sur ses contacts passés avec Jeffrey Epstein. Dans le cadre d'un séminaire organisé par la fondation du couple princier suédois, elle a expliqué qu'elle avait fait la connaissance du financier américain, qui a été condamné par la suite, lors de quelques événements mondains lorsqu'elle avait une vingtaine d'années.

«Je l'ai rencontré dans quelques contextes sociaux», a-t-elle déclaré. Concrètement, il s'agissait d'une sortie au restaurant ainsi que d'une projection de film à laquelle plusieurs personnes étaient présentes. «Heureusement, ce n'était que ça», poursuit la princesse.

En ce qui concerne les accusations d'abus et d'exploitation portées entre-temps contre Epstein et rendues publiques, elle s'est montrée affectée: «Quand je lis aujourd'hui les crimes horribles qu'il a commis sur des jeunes femmes, je suis reconnaissante de ne plus avoir eu de contact avec lui par la suite». Ses pensées vont aux victimes, elle espère que justice sera faite.

Des documents prouvent le lien

Avant son mariage avec le prince Carl Philip (46 ans), Sofia (41 ans) menait une vie totalement différente. Elle travaillait comme mannequin, participait à des concours de miss et faisait partie de l'émission de téléréalité «Paradise Hotel». Plus tard, elle a déménagé aux États-Unis et a étudié au New York Institute of English and Business, où elle a suivi des cours de comptabilité, de développement de projets et d'autres domaines économiques.

Pendant ces années à New York, Sofia a évolué dans les cercles mondains internationaux et a fait la connaissance de nombreuses personnalités de la haute société - dont Jeffrey Epstein.

Selon le quotidien suédois «Dagens Nyheter», plusieurs documents attestent d'un lien entre la princesse Sofia et le délinquant sexuel condamné. Le journal s'appuie sur un historique des courriels entre Epstein et l'experte financière Barbro Ehnbom, qui était également en contact avec Sofia à l'époque.

Dans un courriel datant de 2005, Ehnbom informait Epstein de l'existence de Sofia et lui demandait s'il souhaitait la rencontrer. Epstein répondit qu'il se trouvait aux Caraïbes - Sofia pourrait lui rendre visite là-bas «pour quelques jours», et qu'il lui enverrait un billet.