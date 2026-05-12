La réaction inattendue et drôle de Michaël Youn après son home-jacking

Michaël Youn et sa famille ont été la cible d'un terrible home-jacking. L'enquêteur de l'émission Mask Singer a réagi à sa façon sur Instagram.

Michaël Youn, sa compagne Isabelle Funaro, et leurs deux enfants ont vécu un moment dramatique, le 11 mai (26), vers 8 h30 du matin.

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Deux individus « cagoulés et gantés» se sont introduits dans leur maison près d'Aix-en-Provence et ont commis un violent home-jacking.

L'un des deux individus tenait « une arme longue», dont il s'est servi pour menacer la fille de Michaël Youn, âgée de 14 ans, contraignant l'acteur et réalisateur à ouvrir son coffre. Les malfrats sont repartis en moto avec un butin composé de bijoux, montres et argent évalué à 100.000 euros.

Un événement sans aucun doute très traumatisant, mais Michaël Youn a prouvé que l'humour était un des moyens pour résister à l'adversité. Il a commenté les faits sur ses stories Instagram à sa manière: avec dérision.

Lui qui fait partie de l'équipe de Mask Singer a rebondi en postant une photo d'une cagoule accompagnée de la phrase: « Mask Singer, ça ne sert à rien! J'ai deviné personne».

Collage des différentes stories Instagram de Michaël Youn. Instagram

Sur une photo de ces deux chiens (pas de garde, il est vrai!), l'humoriste a continué sur sa lancée: « Evidemment, les chiens ont été cool. Les mecs avaient des cagoules! (en vrai)» Une référence possible à l'une de ses chansons parodiques, Fous ta cagoule.

Quant au préjudice matériel subi, Michaël Youn ne l'évoque que par un regret: « Mauvaise nouvelle. Ils n'ont pas piqué mon prochain scénario!»

L'acteur de Lucky ne s'arrête pas là. « Et puis on est en finale! Le reste...», a-t-il ajouté en légende d'une image d'un footballeur du PSG, avant de conclure: « Pas merci home-Jacquie et Michel».

Ce dernier jeu de mots fait référence au fameux site porno Jacquie et Michel, objet de blagues récurrentes, dont le créateur et ancien propriétaire avait été mis en examen pour complicité de viols.

Gage que Michaël Youn aura également su faire rire sa fille adolescente tenue « en joue», selon Le Parisien, par les cambrioleurs. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet d'Aix-en-Provence pour « extorsion avec arme en bande organisée», précise le quotidien.

Michaël Youn a déjà été victime à deux reprises d'un cambriolage. Alors que les cambrioleurs avaient emporté des objets de valeur et volé sa voiture, l'humoriste avait lancé un appel sur Twitter demandant aux voleurs de lui restituer ses biens, qui avaient une « grande valeur sentimentale» pour lui. Sa voiture avait été retrouvée avec un message des voleurs et ses objets personnels. Ceux qui ont opéré le deuxième braquage avaient été moins « polis».