La broche très symbolique de Camilla n'est pas passée inaperçue

Le roi Charles III et la reine Camilla ont commencé leur tournée aux Etats-Unis. L'épouse du monarque a fait une arrivée remarquée dès sa sortie d'avion grâce à son choix de tenue.

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Très élégante, la reine avait mis le savoir-faire français à l'honneur à sa sortie d'avion. Vêtue d'une robe rose poudré Dior, Camilla portait une broche Cartier très symbolique.

Le bijou représente en effet le drapeau américain mêlé au drapeau britannique, rappelant ainsi les liens entre les deux pays. Il avait été conçu par la maison française spécialement pour la reine Elizabeth II lors de sa visite d'Etat en 1957, sur une idée du maire de New York de l'époque, Robert F. Wagner. La broche, qui est en platine, sertie de rubis, d'émeraudes et de diamants, avait été offerte à la mère du roi Charles III lors d'un événement en présence de l'édile.

Le bijou représente le drapeau américain mêlé au drapeau britannique, rappelant ainsi les liens entre les deux pays. ATS

Dès leur arrivée sur le tarmac de Joint Base Andrews, le roi Charles III et la reine Camille se sont rendus à la Maison Blanche, où ils ont été accueillis par le président Donald Trump et la première dame Melania Trump. Après un thé en privé et une visite du programme d'apiculture de Melania Trump, le couple royal a poursuivi son programme de cette première journée par une garden-party à l'ambassade britannique.

Cet événement en plein air très animé a réuni plus de 600 invités venus du Royaume-Uni et des États-Unis, dont l'athlète olympique britannique Tom Daley et l'ambassadeur britannique aux États-Unis, Sir Christian Turner. Parmi les invités figuraient également des représentants d'organisations caritatives chères au cœur des souverains, notamment le Centre national pour les enfants disparus et exploités.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a déclaré: « Le roi était très sympathique. On voit bien qu'il s'entend bien avec tout le monde, qu'il apprécie ces événements et qu'il prend tout cela avec philosophie.»

La visite d'État se poursuivra mardi 28 avril avec le discours du roi devant une session du Congrès. Ils se joindront ensuite aux époux Trump pour un dîner d'État à la Maison Blanche mardi soir.

Le lendemain, Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront à New York pour une série d'engagements, dont une visite au mémorial du 11 septembre au One World Trade Center.