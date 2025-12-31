La reine Camilla a raconté sur la BBC s'être défendue contre un homme qui l'agressait dans un train quand elle était adolescente, ce qui l'a rendue «furieuse» et est resté en elle «pendant des années».

La reine Camilla s'est dite «profondément touchée» par la violence conjugale. KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

«Adolescente, j'ai été agressée dans un train», a témoigné l'épouse du roi Charles III, dans un entretien diffusé mercredi.

«J'avais en quelque sorte oublié cet incident, mais je me souviens avoir été très en colère à ce moment-là», a témoigné la reine, âgée de 78 ans, qui s'exprimait publiquement pour la première fois sur cette agression.

«C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Je lisais un livre, et un garçon, un homme, m'a attaquée», a-t-elle raconté. «Je me suis défendue», a ajouté Camilla, sans donner de détail.

Quand elle est descendue du train, sa mère lui a demandé pourquoi ses cheveux étaient «ébouriffés» et pourquoi un bouton à son manteau manquait, s'est-elle souvenue. «J'étais furieuse» et cette agression «est restée en moi pendant des années», a témoigné la reine.

Son agression avait été évoquée dans un livre sur la famille royale publié en septembre. Son auteur, l'ancien correspondant royal du Times Valentine Low a rapporté que Camilla avait alors 16 ou 17 ans et avait repoussé son agresseur à l'aide du talon de sa chaussure. A son arrivée à la gare, elle avait signalé l'incident et l'homme avait été arrêté.

La reine Camilla s'exprimait au cours d'une émission aux côtés de John Hunt, un commentateur hippique de la BBC dont l'épouse et les deux filles ont été tuées en juillet 2024 par l'ancien petit ami de l'une des jeunes femmes. Ce dernier a été condamné en mars à la perpétuité incompressible. Le sujet de la violence conjugale «me touche profondément», a dit la reine.