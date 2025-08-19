  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La «reine de la kétamine» Celle qui a vendu le produit fatal à Matthew Perry plaide coupable

ATS

19.8.2025 - 05:17

La femme soupçonnée d'avoir vendu la kétamine ayant tué la vedette de la série télévisée «Friends», Matthew Perry, va plaider coupable, a annoncé lundi le ministère américain de la justice. Elle est connue à Hollywood comme la «reine de la kétamine».

Matthew Perry a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023 (archives).
Matthew Perry a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.08.2025, 05:17

19.08.2025, 07:10

Actuellement en détention provisoire, cette Américano-Britannique de 42 ans risque jusqu'à 65 ans de prison dans le cadre de l'accord de plaider coupable, qui inclut plusieurs chefs d'accusation, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

«Elle assume la responsabilité de ses actes», a commenté auprès de l'AFP son avocat. Sa reconnaissance de culpabilité doit lui éviter un procès avec jury et conduire le parquet à abandonner certains des chefs d'accusation initialement retenus par les procureurs.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de «Friends» et suscité une pluie d'hommages à Hollywood. L'acteur, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série télévisée à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction.

Sucettes à la kétamine

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, et il est retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

Outre la trafiquante présumée, quatre autres personnes sont poursuivies pour leur implication dans sa mort: l'assistant personnel de l'acteur, un intermédiaire et deux médecins accusés d'avoir consciemment exploité son addiction en le qualifiant de «crétin», selon des échanges de SMS. Tous ont déjà accepté de plaider coupable. La trafiquante présumée est la dernière à s'y résoudre.

Cinq personnes poursuivies pour la mort de la star de

Cinq personnes poursuivies pour la mort de la star de "Friends", Matthew Perry

Cinq personnes, dont deux médecins, sont poursuivies en lien avec la mort de l'acteur vedette de la série "Friends", Matthew Perry, après une surdose de kétamine l'année dernière, annoncent les autorités américaines.

16.08.2024

Dans ce drame, son profil de fêtarde jet-setteuse, publiant sur Instagram des images de ses luxueux voyages, parfois en jet privé, et de ses bijoux clinquants, est depuis le départ sous les projecteurs. Selon l'enquête, elle a vendu des dizaines de doses de kétamine à Matthew Perry, dans des flacons non marqués.

Elle lui a aussi offert un échantillon pour qu'il puisse tester la marchandise avant achat. Et le dernier lot qu'elle lui a fourni était accompagné d'un petit cadeau: des sucettes à la kétamine.

Selon le parquet, la femme a immédiatement tenté de se couvrir après la mort de la vedette de «Friends». «Efface tous nos messages», ordonne-t-elle alors à son intermédiaire.

Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, de la méthamphétamine, de la cocaïne, des flacons de Xanax et d'autres médicaments obtenus de manière illégale.

Les plus lus

«Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent
Banques: vers la fin des billets au guichet?
L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati
Macron: «Ce sera un pays neutre, peut-être la Suisse, je plaide pour Genève»
1 million à la clé : Belinda Bencic et Alexander Zverev unissent leurs forces
Trump «commence les préparatifs» d'un sommet Poutine-Zelensky