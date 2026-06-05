  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Toutes sortes de médias sont arrivés» La Sicile se prépare au mariage de Dua Lipa avec Callum Turner

ATS

5.6.2026 - 12:37

Le yacht est arrivé, ainsi que le flot des paparazzis: la chanteuse Dua Lipa et l'acteur Callum Turner, aperçus dans un hôtel cinq étoiles, s'apprêtent à célébrer leur fête de mariage ce week-end en Sicile.

Dua Lipa et Callum Turner, la chanteuse et du prétendant au titre de James Bond, se marient ce week-end en Sicile.
Dua Lipa et Callum Turner, la chanteuse et du prétendant au titre de James Bond, se marient ce week-end en Sicile.
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 12:37

05.06.2026, 12:42

La ville de Palerme et sa voisine Bagheria, sur la côte nord-ouest de la Sicile, se préparent à deux jours de festivités à partir de vendredi, après le mariage civil des deux stars célébré à Londres le 31 mai.

Les organisateurs restent très discrets sur cet événement VIP organisé par le couple britannique. Mais les rumeurs vont bon train sur une liste de 300 invités prestigieux – qui pourrait notamment inclure Elton John – et une garde-robe composée de 26 robes pour Lipa.

La chanteuse de «Levitating» et «One Kiss», lauréate de plusieurs Grammys, âgée de 30 ans, et l'acteur des «Animaux fantastiques», 36 ans, avaient passé quelques jours à Palerme l'été dernier, selon la page Instagram de Dua Lipa.

Vendredi matin, des paparazzis ont aperçu le couple – short et casquette de baseball pour elle – sur la terrasse du luxueux hôtel Villa Igiea, à Palerme, où toutes les chambres ont été réservées, selon une vidéo publiée par le quotidien La Stampa.

À Palerme, deux places du centre historique ont été fermées à la circulation, là où débuteront les festivités vendredi. Au programme, selon les médias locaux, figure une visite de la Galerie d'art moderne de la ville, qui fermera exceptionnellement ses portes à 14h00.

La fête se poursuivra dans la petite ville de Bagheria, à l'est de Palerme, où la noblesse du XVIIIe siècle a construit de somptueuses villas baroques, dont la Villa Valguarnera, qui accueillera la soirée de samedi.

«Le refuge le plus romantique de Sicile»

Décrite comme «le refuge le plus romantique de Sicile» par le magazine Condé Nast Traveler, la villa est souvent utilisée pour des mariages, des événements ou des productions cinématographiques et télévisuelles, comme la minisérie Netflix de 2025 adaptée du célèbre roman sicilien, «Le Guépard».

Le leader du groupe de rock Radiohead, Thom Yorke, s'y est marié en 2020. Toute la place devant la villa sera fermée à la circulation à partir de 08h00 samedi, selon un arrêté municipal.

«Toutes sortes de médias sont arrivés: la presse étrangère, la presse italienne», a déclaré à l'AFP le maire de Bagheria, Filippo Tripoli.

Un yacht de 90 mètres, «Nero», est amarré dans le port de Palerme, alimentant l'hypothèse d'un transport des invités, à son bord, de Palerme à Bagheria.

«Les tabloïds anglais ont dépêché des correspondants à Palerme qui, faute de certitude, consignent toutes les rumeurs qui circulent dans les ruelles du centre historique», selon l'agence Ansa. «C'est une rock star internationale. Certains l'ont même comparée à la nouvelle Madonna», relève le maire de Bagheria, à propos de la chanteuse.

Les plus lus

G7 : la Suisse et la France encadrent leur coopération militaire
Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti
Urs Lehmann claque la porte de la FIS après moins d'un an !
La Suisse dans le groupe de son bourreau finlandais !
La princesse Mette-Marit en attente d'une greffe pulmonaire
Le combat de MMA à la Maison Blanche suscite des critiques au sein même de l'UFC