La société responsable du tournage du clip d'une chanson de Katy Perry en Espagne a fait l'objet l'an dernier d'une enquête après avoir été filmé dans une zone protégée. L'entreprise a rapidement réglé l'amende qu'on leur a finalement imposé.

Covermedia Covermedia

La société de production à l'origine du clip vidéo de la chanson Lifetimes de Katy Perry a été condamnée à une amende pour avoir filmé sans autorisation dans une zone protégée.

Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête sur le tournage en juillet 2024 après que certaines séquences ont été filmées dans les dunes de l'îlot de s’Espalmador, une zone préservée située dans le parc national de Ses Salines, sur les îles Baléares.

Un an plus tard, les enquêteurs ont confirmé que la société de production n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires auprès du ministère de l'environnement, de l'agriculture et de la pêche des Baléares pour le tournage. Selon le Majorca Daily Bulletin, le groupe a été condamné à une amende de 6.001 euros.

Bien que l'infraction a été jugée « grave», les fonctionnaires n'ont pas infligé de sanctions supplémentaires car aucun dommage durable n'a été découvert dans la zone et l'entreprise a rapidement réglé l'amende.

Les sociétés se renvoient la balle

Dans le clip de Lifetimes, Katy Perry apparaît sur des plages et falaises en bikini et profite de fêtes dans des lieux nocturnes d'Ibiza et de Formentera. À l'annonce de l'enquête espagnole dans la presse, un porte-parole du label de la chanteuse, Capitol Records, a insisté sur le fait qu'ils pensaient avoir les autorisations nécessaires pour filmer sur la plage.

« La société de production locale nous a assuré que tous les permis nécessaires à la réalisation de la vidéo étaient en règle», ont-il insisté à l'époque auprès de The Independent. « Nous avons appris depuis qu'un permis était en cours de traitement, bien que nous ayons reçu l'autorisation verbale d'aller de l'avant.» Les représentants ont également affirmé qu'ils avaient respecté « toutes les règles associées au tournage dans cette zone» et avaient « le plus grand respect pour ce lieu et les fonctionnaires chargés de le protéger».