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«J'ai le cœur brisé» La veuve de James Van Der Beek est rattrapée par «la réalité»

Covermedia

13.5.2026 - 10:48

James Van Der Beek est mort en février. Sur Instagram, sa femme Kimberly a évoqué sa tristesse alors que la vie doit reprendre le dessus.

Covermedia

13.05.2026, 10:48

La veuve de James Van der Beek, Kimberly Van Der Beek, s'est exprimée trois mois après la mort de son mari. L'acteur de Dawson est mort en février 2026 des suites d'un cancer colorectal. Il avait 48 ans.

Son épouse, Kimberly Van Der Beek, a rappelé sa mémoire en partageant sur Instagram d'anciennes photos de son mari avec leurs enfants. Dans le message qui accompagne le carrousel, elle a évoqué ce moment du deuil où elle est plongée dans le chagrin et ressent en même temps une autre forme de contact avec le disparu.

«Hier, cela a fait trois mois que nous avons perdu @vanderjames. Dire que j'ai le cœur brisé est un sérieux euphémisme. Les mots ne suffisent pas à exprimer ce qu'est le chagrin. Le choc s'est dissipé. La réalité s'installe... et il me manque. Il nous manque à tous. Pourtant, il y a une autre sorte de magie dans l'air. Je le sens. Je le connais plus profondément.»

Kimberly Van Der Beek termine son message en parlant de sa relation resserrée avec Dieu: «Mon lien conscient avec Dieu s'est approfondi. Les voiles de l'univers se sont amincies. Et j'ai confiance que c'est le chemin que ma famille et moi avons toujours voulu suivre...»  «Il y a tellement plus à partager ici. Et avec le temps, je le ferai», a-t-elle promis à ses abonnés.

Décédé d'un cancer

James Van der Beek a été diagnostiqué d'un cancer colorectal en 2023 et en a parlé publiquement en novembre 2024. Il avait révélé que sa femme et lui avaient parlé ouvertement de sa maladie à leurs six enfants. «Je suis loin d'être un expert, mais notre approche a été d'être aussi honnête que possible, aussi honnête que leur degré de compréhension le permet. Parce qu'ils savent», avait-il déclaré dans l'émission Today.

Avant sa mort, James Van Der Beek a tourné des scènes pour la série Elle, le préquel de La Revanche d'une blonde. La série sera diffusée le 1er juillet sur Prime Video.

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