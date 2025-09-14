L'actrice Isabelle Nanty victime d'un accident de voiture

Vendredi matin, l'actrice française de 63 ans a été victime d'un accident sur l'Autoroute A10 dans les Yvelines, alors qu'elle occupait la place de passagère dans une voiture de location.

L'actrice Isabelle Nanty. Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

C'est vers 8 heures du matin vendredi 12 septembre que les secours ont été appelés pour intervenir sur les lieux d'un «grave» accident de voiture, à hauteur de Saint-Arnoult, relate le site d'actualité «78actu». Un seul véhicule, une Mercedes classe V de location, était en cause, mais les circonstances exactes de l'accident ne sont pas claires pour l'instant.

Selon le média, celle que l'on connaît notamment pour son rôle de Cathy Tuche occupait la place de passagère. Les services d'urgence l'ont trouvée sans blessure apparente, mais elle se serait plainte «de douleurs dans tout le corps»: elle a donc été déclarée en urgence absolue.

La comédienne a été transportée à l’hôpital Percy de Clamart dans les Hauts-de-Seine.

Une information rassurante: selon différentes sources de «78actu», «ses blessures ne permettent pas de s’inquiéter».

Quant au conducteur, on ne connaît pas son identité, mais il semblerait que son permis de conduire n'était plus valide.