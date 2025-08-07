  1. Clients Privés
«Patte d'eph» et paillettes Laeticia Hallyday dans une tenue éclatante pour l’anniversaire de ses filles

Covermedia

7.8.2025 - 13:38

Laeticia Hallyday a offert à ses filles Jade et de Joy une fête anniversaire de rêve! A Saint Barth', mère et filles ainsi que de nombreux amis ont vu la vie en doré le temps d'une soirée, avec paillettes, fontaines lumineuses et gros câlins, comme en témoignent les joyeuses images postées sur Instagram.

Covermedia

07.08.2025, 13:38

Laeticia Hallyday n'a pas oublié la tradition de fêter à Saint Barth les anniversaires de ses filles Jade et Joy. Si les filles ne sont pas jumelles, leurs dates d'anniversaire ne sont qu'à quelques jours d'écart. Joy a eu 17ans le 27 juillet, et Jade, 21 ans le 4 août.

Chaque année, leur mère célèbre leur naissance avec éclat. Et de l'éclat, cette année, Laeticia Hallyday en a voulu jusque dans sa tenue. La veuve de Johnny Hallyday avait revêtu pour la soirée de fête une combinaison-pantalon (patte d'eph) dorée à sequins, au décolleté plongeant. Spécialement pour ce grand événement, elle arborait un maquillage en forme de motif floral scintillant sur le front. Sur les clichés et vidéos qu'elle a postés de la soirée festive sur sa story Instagram, on sent que la joie et la bonne humeur règnent.

Jade et Joy avaient aussi misé sur des paillettes, en robe bustier noir pour l'une, et en jupe rose pour l'autre. Devant les deux gâteaux où scintillaient des fontaines lumineuses, les deux jeunes femmes, émues, ont soufflé leurs bougies.

Anniversaire de Johnny et Fête des pères. Laeticia Hallyday: «Il y a des dates qui font trembler l'âme»

Anniversaire de Johnny et Fête des pèresLaeticia Hallyday: «Il y a des dates qui font trembler l'âme»

