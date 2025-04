Laeticia Hallyday devra rembourser le fisc

Laeticia Hallyday avait engagé un bras de fer contre le fisc, qui lui réclame 7,7 millions d'euros. Selon L'Informé, la veuve de Johnny Hallyday devra payer ce qu'il devait... en attendant, elle fête ses 50 ans au soleil avec ses deux filles.

L'année n'est pas favorable financièrement pour Laeticia Hallyday.

Voilà que l'arrangement qu'elle avait proposé au fisc en faisant appel d'un redressement fiscal sur les dettes laissées par le Taulier en 2017 est rejeté par Bercy. Le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle n'était pas « dans la misère».

En 2022, le ministère de l'Economie avait accepté de renoncer à 3,2 millions d'euros de pénalités, mais Laeticia Hallyday devait s'engager à régler la somme restante, soit 7,7 millions d'euros. Or elle a préféré faire appel, sans succès donc.

Après avoir vu sa maison de Los Angeles réduites en cendres après les incendies ravageurs cet hiver, elle aurait de quoi déprimer. Mais cette année est celle de ses 50 ans et Laeticia Hallyday n'a pas l'intention de renoncer à se faire plaisir en passant ce « cap» symbolique. Sur Instagram, elle aposté des vidéos de famille, avec ses filles et son nouveau compagnon, Frédéric Suant, à Saint Barth'. Sur un des films, on la voit se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday, avec Jade et Joy.

Puis vient le moment où Laeticia Hallyday souffle ses bougies sur un gâteau en forme de 5 et de 0. « 50 ans... Un chiffre, et pourtant c'est tant d'histoires derrière», écrit-elle dans le message qui accompagne ces joyeuses images. « Des vertiges, des renaissances, des chutes et des élans. Des doutes, des peurs et des rires qui réparent, des silences qui parlent, des regards qui portent et de l'amour.»

Mais Laeticia Hallyday, heureuse et amoureuse, regarde vers l'avenir, grandie par les épreuves. « 50 ans c'est quand même un cap! Wow mais aussi une façon nouvelle d'habiter le monde, de regarder la vie en face, de l'aimer un peu plus fort encore. Avec plus de vérité, plus de gratitude, plus de liberté», ajoute-t-elle.

Et puis, la jeunesse, est-ce une date d'anniversaire ou ce que l'on ressent? Laeticia Hallyday a fait son choix: « J'ai l'impression d'avoir 20 ans dans le cœur, libre dans l'âme, et pleine de cette lumière qu'on se donne les uns aux autres». Et c'est pleine de jeunesse et de joie que la maman accompagne sa fille Jade au festival de Coachella.