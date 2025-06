Laeticia Hallyday a organisé une dernière fête dans la demeure de Marnes-La-Coquette qu'elle partageait avec son défunt époux, Johnny Hallyday. La veuve du Taulier est enfin parvenue à vendre les lieux, sept ans après leur mise en vente.

Laeticia Hallyday

Covermedia Covermedia

Laeticia Hallyday s'est entourée d'amis célèbres pour faire ses adieux à la « Savannah», la demeure qu'elle partageait avec Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine.

La veuve du rockeur, qui est décédé dans cette villa en 2017, l'avait mis en vente pour 26 millions d'euros l'année suivante, mais peinait à convaincre d'éventuels acheteurs. Or, après avoir revu son prix à la baisse à plusieurs reprises, la demeure de 1000 m2 a finalement trouvé preneur plus tôt ce mois-ci.

Laeticia Hallyday a donc fait ses adieux à la « Savannah» entourée d'amis le 25 juin (25), sous les orages qui ont marqué cette soirée. La mère de Jade et Joy a partagé des images des célébrations dans ses Stories Instagram. On la voit entourée de plusieurs de ses invités, dont la joaillière Camille Vizzavona, le chanteur de Yodelice, Maxime Nucci, et les musiciens Yarol Poupaud, Laurent Vernerey et Geoff Dugmore. Le petit groupe pose tout sourire pour la photo, partagée sur Instagram avec un extrait du tube De l'amour, de Johnny Hallyday.

L'écrivain Daniel Rondeau a lui aussi rendu hommage aux lieux sur Instagram, partageant dans ses Stories une photo encadrée du chanteur assis près d'une guitare, avec le message: « Adieu Marnes. Merci @lhallyday». L'image a été repostée par la veuve du Taulier.

Johnny et Laeticia Hallyday avaient acheté cette demeure pour 5 millions d'euros en 1999.