Laeticia Hallyday file le parfait amour en vacances

Laeticia Hallyday profite d'un beau séjour à Saint-Palais-sur-Mer avec son compagnon Frédéric Suant. La veuve de Johnny Hallyday a partagé dans ses Stories Instagram quelques images de ses escapades dans les hôtels et restaurants de son conjoint.

Laeticia Hallyday a aussi récemment assisté à un match de tennis à Roland-Garros avec son compagnon Frédéric Suant. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Laeticia Hallyday profite de belles vacances en Charente-Maritime avec son compagnon Fred Suant, propriétaire de plusieurs établissements hôteliers dans la région.

Après un séjour en Grèce, la veuve du Taulier a rejoint la station balnéaire de Saint-Palais-sur-Mer, où Fred Suant possède un restaurant, deux hôtels et un hôtel-brasserie selon Gala.

À en croire ses Stories Instagram, la mère de Jade et Joy a profité pleinement de ce cadre idyllique avec un tour à vélo pendant le week-end, des feux d'artifices «tout en poésie» pour le 14 juillet et un petit tour dans les établissements de Fred Suant, y compris son restaurant Nausicaa, en bord de mer, où elle a dégusté des mets frais et finement présentés.

Laeticia Hallyday a aussi fait un tour à l'hôtel de la plage à Ronce-les-Bains, où elle a été photographiée en compagnie de Lorine Driot, fondatrice de la marque Nupié. Quelques semaines plus tôt, le couple est apparu très complice dans les tribunes de Roland-Garros lors du tournoi de tennis.

Avant Fred Suant, Laeticia Hallyday a fréquenté le cinéaste Jalil Lespert entre 2020 et 2023. En parallèle, la veuve du rockeur est restée dédiée à la mémoire de son défunt-mari, qu'elle célèbre régulièrement sur les réseaux sociaux depuis son décès en 2017. Après sept ans d'attente, Laeticia Hallyday est récemment parvenue à vendre la demeure de Marnes-la-Coquette où Johnny Hallyday s'est éteint.