Laeticia Hallyday : «Que la vie continue de te couvrir de douceur et d'amour»

Covermedia Covermedia

Laeticia Hallyday a fêté les 90 ans de sa «Mamie Rock». La veuve du Taulier a partagé le 6 juillet (25) sur Instagram des images des célébrations de l'anniversaire de sa grand-mère, Elyette Boudou, en terrasse d'un restaurant. Les deux filles que Laeticia Hallyday a adoptées avec son défunt mari, Jade et Joy, étaient également présentes pour l'occasion.

« 90 ans d'amour, hier on a fêté les 90 ans de notre Mamie d'amour», peut-on lire dans la légende du post, accompagné du tube Je reviens te chercher, de Gilbert Bécaud. «90 ans de vie, de courage, de rires, de tendresse. 90 ans à nous aimer sans compter, à nous transmettre ses valeurs, ses secrets de famille, ses silences pleins de douceur et ses mots, ses phrases pas toujours ordinaires.»

Sur les images, on voit Laeticia Hallyday assise à côté de sa grand-mère, avec qui elle échange quelques gestes d'affection, avant d'être rejointe par ses filles.

«Notre Mamie, c'est la plus rock'n'roll qui soit, la plus providentielle, avec un caractère bien trempé... et c'est pour ça qu'on l'aime tellement», a ajouté Laeticia Hallyday, en faisant référence au surnom affectueux donné à la nonagénaire. «Que la vie continue de te couvrir de douceur et d'amour, comme toi tu nous as couverts toute ta vie. On t'aime plus que les mots ne pourront jamais le dire.»