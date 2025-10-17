Laeticia Hallyday termine son déménagement de Marnes-la-Coquette

Laeticia Hallyday doit désormais tourner la page de La Savannah à Marnes-la-Coquette, où s'est éteint Johnny Hallyday en 2017. L'épouse du défunt chanteur a partagé sur Instagram des images de ses derniers cartons.

Laeticia Hallyday

Covermedia Covermedia

Laeticia Hallyday est enfin prête à faire ses adieux à La Savannah, la villa de Marnes-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, qu'elle avait achetée avec Johnny Hallyday et où le rockeur a rendu son dernier souffle en 2017.

La mère de Jade et Joy, leurs deux filles, est parvenue à lui trouver un nouvel acquéreur en juin, alors que la maison avait été mise en vente en 2018.

Après avoir passé une grande partie de son été au milieu des cartons, Laeticia Hallyday a dévoilé ce jeudi 16 octobre (25) dans ses Stories Instagram les images de son départ des lieux. On la voit postée devant l'arrière d'un camion de déménagement garé devant la villa et rempli de cartons.

« Derniers jours... Un mois et demi à emballer une vie. Je suis épuisée, vidée», a-t-elle inscrit sur les images, « le cœur en miettes», avant de dévoiler des images de la villa, dont il ne reste plus rien à l'intérieur, à l'exception de quelques cartons attendant d'être embarqués.

Dans ses rangements, Laeticia Hallyday semble avoir retrouvé des courriers de fans du chanteur de Que je t'aime envoyés après sa mort. « Merci pour tous vos mots, vos lettres, vos pensées», peut-on lire sous une photo rassemblant quelques-uns de ces messages. « Ils m'accompagnent et me portent, toujours.»