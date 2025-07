Laetitia Casta et Louis Garrel auraient mis un terme à leur relation au bout de huit ans de mariage. Paris Match précise que les parents d'Azel, quatre ans, ont pris des chemins différents «sans trop de fracas».

Laetitia Casta et Louis Garrel : la rupture ! Laetitia Casta et Louis Garrel auraient mis un terme à leur relation au bout de huit ans de mariage. Paris Match précise que les parents d'Azel, quatre ans, ont pris des chemins différents «sans trop de fracas». 31.07.2025

Covermedia Covermedia

Laetitia Casta et Louis Garrel ne seraient plus en couple, d'après Paris Match. Les deux comédiens, qui se fréquentaient depuis une dizaine d'années et s'étaient mariés en 2017, auraient rompu «au début de l'été». «L'histoire qui faisait rêver sur le papier glacé vient de se terminer. Assurément sans trop de fracas», a ajouté Paris Match.

Ce duo d'une «rare élégance» compterait désormais épargner du mieux que possible son fils de quatre ans, Azel, des désagréments de la séparation. «Bons parents, ils vont tout mettre en œuvre pour que cette séparation ne perturbe en aucun cas le quotidien de leur fils», précise le journal.

Laetitia Casta et Louis Garrel auraient mis un terme à leur relation au bout de huit ans de mariage. Covermedia

Heureusement, Laetitia Casta a trouvé un lieu où se ressourcer avec sa famille en marge de cette rupture. Le mannequin de 47 ans profite en effet de la demeure du XVe siècle qu'elle a achetée à Lumio, où son arrière-grand-mère avait été gouvernante. La star d'Astérix & Obélix est également la mère d'Orlando et Athéna, nés en 2006 et 2009 lors de sa romance avec l'acteur Stefano Accorsi, et de Sahteene, 23 ans, issue de sa liaison avec le cinéaste Stéphane Sednaoui.

De son côté, Louis Garrel est également le père d'Oumy, 15 ans, adoptée par le cinéaste de 42 ans au Sénégal en 2009 avec sa précédente compagne Valeria Bruni Tedeschi.