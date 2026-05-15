L'animatrice Flavie Flament annonce porter plainte pour viol contre Patrick Bruel

L'animatrice française Flavie Flament a annoncé vendredi déposer plainte pour viol contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, qui aurait abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente, selon un message qu'elle a posté sur le réseau social Instagram.

Flavie Flament s'est exprimée via Instagram. IMAGO/ABACAPRESS

Angelica Zermatten

«J’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol», a indiqué Flavie Flament.

«Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celles des autres femmes qui s’élèvent en France, en Belgique et au Canada. J’attends désormais de la Justice qu’elle entende notre Parole», a ajouté l'animatrice française de 51 ans.

Patrick Bruel assure qu'il n'a «jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport» sexuel, ont indiqué vendredi ses avocats à l'AFP, après un post Instagram où l'animatrice annonce avoir porté plainte contre le chanteur pour viol.

«Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l'époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis», ont ajouté Mes Christophe Ingrain et Céline Lasek.

«Ils se sont croisés plusieurs fois au fil des ans, lors d'émissions de télévision notamment, mais aussi lors de moments privés y compris en vacances. Flavie Flament l'a en outre invité à plusieurs émissions qu’elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd’hui», poursuivent-ils.