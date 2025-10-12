Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous sommes dans le même bateau» Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression

Oliver Kohlmaier

12.10.2025

Le prince Andrew continue à être mis sous pression dans l'affaire Epstein. Il a affirmé avoir rompu tout contact avec son ami en 2010. Un e-mail apparaît maintenant, qui suggère le contraire.

Jeffrey Epstein, entrepreneur et millionnaire américain (à gauche) et le prince Andrew étaient amis.
Jeffrey Epstein, entrepreneur et millionnaire américain (à gauche) et le prince Andrew étaient amis.
-/Stratenschult/New York State Sex Offender Registry/AP/dpa (Archivbilder)

Redaktion blue News

12.10.2025, 18:28

12.10.2025, 19:10

Après la publication pour la première fois en 2011 d'une photo du prince Andrew entourant de son bras l'adolescente Virginia Giuffre, le cadet d'Elizabeth II avait écrit dans un e-mail à Jeffrey Epstein: «Nous sommes dans le même bateau».

Problème: il avait déclaré à la BBC avoir déjà rompu tout contact avec l'agresseur de jeune filles mineures, condamné à ce moment-là. L'e-mail semble maintenant montrer que ce n'était pas le cas. La pression sur le duc d'York et la famille royale va donc encore s'accroître.

Les journaux britanniques «Mail on Sunday» et «The Sun» ont rapporté dimanche de manière concordante la correspondance entre le frère du roi Charles III et Epstein.

«Bientôt refaire quelque chose»

Andrew aurait envoyé un e-mail à Epstein le 28 février 2011, un jour après la publication de la célèbre photo du duc, Giuffre et Ghislaine Maxwell. Il demandait à Epstein de «rester en contact étroit» et exprimait le souhait de «refaire bientôt quelque chose ensemble».

«Je me fais autant de souci pour toi ! Ne t'inquiète pas pour moi !», a écrit Andrew selon les rapports. «Il semble que nous soyons dans le même bateau». Le courriel aurait été signé «A, HRH The Duke of York, KG», c'est-à-dire le titre du prince Andrew à l'époque.

En 2019, Andrew a toutefois raconté dans l'émission «Newsnight» de la BBC qu'il avait mis fin à son amitié avec Epstein en décembre 2010, après que les deux hommes ont été photographiés ensemble en train de se promener à New York.

Retour sur un scandale international. Les étapes de l'affaire Epstein, scandale d'exploitation sexuelle

Retour sur un scandale internationalLes étapes de l'affaire Epstein, scandale d'exploitation sexuelle

Trump également sous pression 

Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule d'une prison fédérale de Manhattan en août 2019, alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Sa mort a été classée comme un suicide.

Aux Etats-Unis, la mort d'Epstein continue de susciter des spéculations - notamment parce qu'il avait les meilleurs contacts dans la haute société américaine. Des célébrités et des milliardaires allaient et venaient - le président américain Donald Trump a également passé du temps avec Epstein, comme en témoignent plusieurs vidéos de fêtes.

Pendant la campagne électorale, Trump avait promis de rendre publics les dossiers Epstein. Comme il ne l'a pas encore fait, il est également sous pression parmi ses amis de parti.

USA : une statue de Trump et Epstein réinstallée près du Capitole

USA : une statue de Trump et Epstein réinstallée près du Capitole

Une statue représentant le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein se tenant la main a été réinstallée près du Capitole, à Washington.

03.10.2025

Les plus lus

Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression
Sa fille adoptive l'aurait torturée pendant des heures dans la cave
Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Manif à Berne: 18 policiers blessés, des millions de dégâts matériels
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai