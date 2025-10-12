Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression

Le prince Andrew continue à être mis sous pression dans l'affaire Epstein. Il a affirmé avoir rompu tout contact avec son ami en 2010. Un e-mail apparaît maintenant, qui suggère le contraire.

Jeffrey Epstein, entrepreneur et millionnaire américain (à gauche) et le prince Andrew étaient amis. -/Stratenschult/New York State Sex Offender Registry/AP/dpa (Archivbilder)

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Après la publication pour la première fois en 2011 d'une photo du prince Andrew entourant de son bras l'adolescente Virginia Giuffre, le cadet d'Elizabeth II avait écrit dans un e-mail à Jeffrey Epstein: «Nous sommes dans le même bateau».

Problème: il avait déclaré à la BBC avoir déjà rompu tout contact avec l'agresseur de jeune filles mineures, condamné à ce moment-là. L'e-mail semble maintenant montrer que ce n'était pas le cas. La pression sur le duc d'York et la famille royale va donc encore s'accroître.

Les journaux britanniques «Mail on Sunday» et «The Sun» ont rapporté dimanche de manière concordante la correspondance entre le frère du roi Charles III et Epstein.

«Bientôt refaire quelque chose»

Andrew aurait envoyé un e-mail à Epstein le 28 février 2011, un jour après la publication de la célèbre photo du duc, Giuffre et Ghislaine Maxwell. Il demandait à Epstein de «rester en contact étroit» et exprimait le souhait de «refaire bientôt quelque chose ensemble».

«Je me fais autant de souci pour toi ! Ne t'inquiète pas pour moi !», a écrit Andrew selon les rapports. «Il semble que nous soyons dans le même bateau». Le courriel aurait été signé «A, HRH The Duke of York, KG», c'est-à-dire le titre du prince Andrew à l'époque.

En 2019, Andrew a toutefois raconté dans l'émission «Newsnight» de la BBC qu'il avait mis fin à son amitié avec Epstein en décembre 2010, après que les deux hommes ont été photographiés ensemble en train de se promener à New York.

Trump également sous pression

Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule d'une prison fédérale de Manhattan en août 2019, alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Sa mort a été classée comme un suicide.

Aux Etats-Unis, la mort d'Epstein continue de susciter des spéculations - notamment parce qu'il avait les meilleurs contacts dans la haute société américaine. Des célébrités et des milliardaires allaient et venaient - le président américain Donald Trump a également passé du temps avec Epstein, comme en témoignent plusieurs vidéos de fêtes.

Pendant la campagne électorale, Trump avait promis de rendre publics les dossiers Epstein. Comme il ne l'a pas encore fait, il est également sous pression parmi ses amis de parti.