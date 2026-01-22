Laura Smet a été élevée avec une certaine rigueur. La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a raconté dans le dernier numéro de Gala, sorti le 22 janvier (26), le mode d'éducation qu'elle a reçu de la part de ses illustres parents.

Ce n'est pas parce que Laura Smet est fille d'artistes que son éducation a été originale ou libre. Covermedia

La fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a confié à Gala, qu'au contraire, ses parents l'ont encadrée avec rigueur. « À la maison, ça filait droit, comme on dit, avec un cadre presque à l'ancienne», assure l'actrice et chanteuse de 42 ans.

« Mon père ne supportait pas le maquillage. Pour lui, une ado de 15 ans ne se maquillait pas», illustre-t-elle. Selon le Taulier, « une jeune fille devait rester une jeune fille, chaque chose à sa place et chaque chose en son temps, telle était sa devise».

Nathalie Baye, de son côté, préparait chaque jour une tenue « sage», « style Benetton» pour la demi-sœur de David Hallyday. Cependant, l'adolescente ne l'entendait pas e cette oreille.

« J'avais 14 ans et d'autres envies. Alors souvent je mettais d'autres vêtements dans mon sac, une jupe écossaise et des chaussettes blanches hautes, et je me changeais dans l'ascenseur», se remémore-t-elle. « Fatalement», la jeune fille a fini par se faire « griller»... et « engueuler».

« Ils ne voulaient surtout pas que je sois une petite fille gâtée», résume la maman de Léo, 5 ans, à propos de ses parents qui se sont « faits tout seuls». Et ont ainsi pu lui apporter un certain cadre, même si la vie autour, « semblait complètement décadrée» étant donné le métier de ses parents. À 42 ans, Laura Smet ne regrette rien et « les remercie encore de (l)'avoir élevée ainsi».