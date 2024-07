En plein tournage d'une nouvelle série pour France 2, Laura Smet a raconté au Parisien Dimanche comment son fils lui a donné la force d'affronter les difficultés du passé. L'actrice voit en ce nouveau rôle un moyen d'« exorciser » ces périodes sombres.

Décès de son père Johnny Hallyday, problèmes d'héritage, épisodes dépressifs et addictions passées, Laura Smet n'a pas été épargnée ces dix dernières années.

Heureusement, au milieu de la tempête, la fille de Nathalie Baye a trouvé son salut suite à la naissance de Léo, son fils, en 2020, qu'elle a eue avec Raphaël Lancrey-Javal, son mari depuis 2018.

En plein tournage de la série Surface, qui sera diffusée en 2025 sur France 2, la sœur de David Hallyday s'est confiée dans Le Parisien Dimanche sur cette période difficile et le chemin parcouru depuis. « Je n'aurais peut-être pas pu incarner Noémie avant. Devenir maman m'a apporté de la confiance en moi», déclare ainsi la maman de 40 ans.

La maternité l'a en effet définitivement changée, faisant passer les soucis au second plan. « Je suis beaucoup plus calme. J'ai un petit être dix fois plus important que le reste, à qui j'ai envie de donner le meilleur», confie-t-elle.

Elle avoue ainsi avoir « vécu des trucs un peu durs» qu'elle a pu « exorciser» grâce à ce rôle pour France 2, « comme une cicatrice qu'on soigne sur un plateau. Noémie peut éclater de rire ou pleurer, ses émotions me parlent, elle résonne en moi. Elle cherche sa lumière. C'est une femme forte, un phénix. Sa façon d'aborder les difficultés de la vie, sa résilience m'ont touchée.»

