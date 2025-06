Une page se tourne brusquement pour Laurence Boccolini. La présentatrice de 62 ans a remercié sur Instagram son entourage et son public pour leur soutien face à cette annonce choc.

Laurence Boccolini a été évincée de l'émission les «Enfants de la télé» Laurence Boccolini a été évincée de l'émission les «Enfants de la télé» 30.06.2025

Covermedia Covermedia

Le Parisien a confirmé une information de jeanmarcmorandini.com selon laquelle la présentatrice avait été évincée de l'émission dominicale de France 2 après deux ans de bons et loyaux services.

Une nouvelle qui a ébranlé l'entourage et le public de l'ancienne animatrice du Maillon Faible. Mais cette dernière a reçu de nombreux messages d'« amour» et de soutien, à en croire l'un de ses récents posts dans ses Stories Instagram.

« En cette période un peu particulière et compliquée pour moi, je tenais à remercier ceux qui depuis ce matin me couvrent de leur amour, de leur amitié et de leur bienveillance», a-t-elle écrit le 29 juin (25) dans une vidéo accompagnée du refrain du tube Ordinary d'Alex Warren.

« Vous tous, amis du public si nombreux qui m'avez laissé de beaux messages qui me touchent tellement. Mais aussi mes amis, mes pairs, mes mentors, mes collègues des autres chaînes, mes équipes HMC et techniques, mes anciens patrons, mes copains comédiens et musiciens, et tant d'invités de l'émission que je ne pensais pas être aussi sensible à cette nouvelle... À vous tous merci. Tous vos mots me bouleversent un peu... Même beaucoup».

Mais les futurs projets de Laurence Boccolini, en dehors de la présentation de «Mot de passe – le Duel» qui se poursuit sur France 2, restent pour le moment incertains.

«Est-ce que l'aventure continue? Avec qui? Où? Je n'en ai aucune idée pour le moment», a-t-elle admis. « La suite au prochain épisode», a-t-elle conclu.