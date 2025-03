Laurence Boccolini a décidé de jouer cartes sur table dans son livre Showtime, souvenirs du chaos. L'animatrice y révèle notamment souffrir d'une tumeur, non cancéreuse mais non opérable dans une oreille, une affection dont elle décrit les symptômes pour Télé 7 Jours.

Laurence Boccolini souffre d'une rare tumeur de l'oreille. Covermedia

L'animatrice de Mot de passe en a fait la révélation dans son autobiographie Showtime, souvenirs du chaos, qui sort le 2 avril aux éditions Calmann-Lévy.

A Télé 7 Jours, la présentatrice des Enfants de la télé a donné quelques détails sur ce problème de santé. « C'est un paragangliome intra tympanique extrêmement rare qui s'est installé dans une zone qu'on ne peut attendre sous peine de toucher la déglutition, la voix ou de paralyser les muscles de mon visage ou de l'épaule», indique-t-elle.

La tumeur est non cancéreuse, et, étant donné sa localisation, « on ne peut rien faire si ce n'est l'empêcher de grossir via la radiothérapie», explique Laurence Boccolini. Avec l'humour qui la caractérise, l'ex-animatrice du Maillon faible qui a également eu une longue carrière sur Europe 1, plaisante: « Moi qui aime tant la radio, c'est un comble, quand même!»

Selon le site de la Revue médicale suisse, « les paragangliomes jugulaires et tympaniques sont les tumeurs les plus fréquentes de l'oreille moyenne». Ils se repèrent le plus souvent par une « hypoacousie et un acouphène pulsatile» et « il s'agit presque toujours d'une tumeur bénigne», ajoute le site.