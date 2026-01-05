  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Laurent Baffie se souvient Mort de Thierry Ardisson: «Oui, ça a été très, très, très brutal!»

Covermedia

5.1.2026 - 12:01

Laurent Baffie garde un souvenir douloureux de la mort de son ancien collègue et ami, Thierry Ardisson, l'été dernier. Le comédien s'est rappelé dans 50' Inside la façon dont Audrey Crespo-Mara, épouse de l'animateur, lui a annoncé la nouvelle.

Laurent Baffie se souviendra toujours l'annonce « très brutale» de la mort de Thierry Ardisson par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara.
Laurent Baffie se souviendra toujours l'annonce « très brutale» de la mort de Thierry Ardisson par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara.
Covermedia

Covermedia

05.01.2026, 12:01

L'animateur de Salut les Terriens! s'est éteint à 76 ans le 14 juillet 2025 des suites d'un cancer du foie. Son ami et collègue de longue date, Laurent Baffie, n'est pas près d'oublier l'annonce « très brutale» de la mort de son confrère, à laquelle il ne s'attendait pas malgré plusieurs années de lutte contre la maladie.

« Thierry était malade depuis treize ans, on parlait de ce traitement. Il n'y avait pas d'inquiétude plus que ça. C'était à surveiller», a-t-il expliqué dans un épisode de 50' Inside diffusé le 4 janvier (26).

Mais un texto a ramené l'humoriste à la réalité. « Un jour en me levant, je reçois un texto d'Audrey (Crespo-Mara), sa femme, qui me dit: «Thierry va partir!»», s'est-il rappelé. « Au réveil, «Thierry va partir!» Mais où? Pourquoi? Comment? Attends... Donc oui, ça a été très, très, très brutal!»

Laurent Baffie s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur la mort de son ancien acolyte, qui l'a aidé à faire décoller sa carrière d'humoriste sur les plateaux de radio et de télévision dans les années 1990 et 2000. « Ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un mur porteur qui s'écroule», avait notamment déclaré Laurent Baffie au micro de RTL en juillet dernier.

Les plus lus

La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»
«Je me suis inquiété» - Marc Rochat était au «Constellation» avant le drame
Les corps de cinq Italiens rapatriés depuis Sion
Jusqu'à -28°C: températures glaciales et neige en fin de semaine!
Brigitte Macron : «Moi, je me bats, à longueur de temps»
Les écoles fermeront lors du deuil national