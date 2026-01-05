Laurent Baffie garde un souvenir douloureux de la mort de son ancien collègue et ami, Thierry Ardisson, l'été dernier. Le comédien s'est rappelé dans 50' Inside la façon dont Audrey Crespo-Mara, épouse de l'animateur, lui a annoncé la nouvelle.

Laurent Baffie se souviendra toujours l'annonce « très brutale» de la mort de Thierry Ardisson par son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara. Covermedia

L'animateur de Salut les Terriens! s'est éteint à 76 ans le 14 juillet 2025 des suites d'un cancer du foie. Son ami et collègue de longue date, Laurent Baffie, n'est pas près d'oublier l'annonce « très brutale» de la mort de son confrère, à laquelle il ne s'attendait pas malgré plusieurs années de lutte contre la maladie.

« Thierry était malade depuis treize ans, on parlait de ce traitement. Il n'y avait pas d'inquiétude plus que ça. C'était à surveiller», a-t-il expliqué dans un épisode de 50' Inside diffusé le 4 janvier (26).

Mais un texto a ramené l'humoriste à la réalité. « Un jour en me levant, je reçois un texto d'Audrey (Crespo-Mara), sa femme, qui me dit: «Thierry va partir!»», s'est-il rappelé. « Au réveil, «Thierry va partir!» Mais où? Pourquoi? Comment? Attends... Donc oui, ça a été très, très, très brutal!»

Laurent Baffie s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur la mort de son ancien acolyte, qui l'a aidé à faire décoller sa carrière d'humoriste sur les plateaux de radio et de télévision dans les années 1990 et 2000. « Ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un mur porteur qui s'écroule», avait notamment déclaré Laurent Baffie au micro de RTL en juillet dernier.