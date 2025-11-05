Mariah Carey et Laurent Ruquier ne partagent pas le même sens de l'humour. Un constat que l'animateur a fait en se remémorant dans Les Grosses Têtes, sur RTL, leur unique et ancienne (mauvaise) rencontre.

Laurent Ruquier a vexé Mariah Carey lors de leur passage sur le plateau de Canal + il y a quelques années. Covermedia

C'était à « Nulle part ailleurs ou je ne sais plus, peut-être Le Grand Journal avec Michel Denisot », a tenté de se souvenir l'animateur au micro des Grosses Têtes après avoir rappelé que la chanteuse et reine de Noël venait de lancer la saison festive sur les réseaux sociaux, comme à son habitude après Halloween.

À l'époque de leur rencontre, le présentateur et la star américaine avaient été invités dans la même émission.

La diva y était arrivée entourée de « dix gardes du corps », tandis que le présentateur, n'en avait « aucun », comme il l'a souligné avec humour. Sans doute était-ce le thème de la blagounette qu'il a lancée (et qu'il a oubliée depuis), mais la chanteuse de All I Want for Christmas is You n'a pas du tout apprécié !

« Elle n'était pas contente du tout parce que j'ai fait une plaisanterie qu'il ne fallait pas. Elle était choquée», s'est souvenu Laurent Ruquier. « C'est donc comme cela que l'ambiance a tourné au vinaigre: Ça a fait un scandale, les attachés de presse derrière... ».

Répondant à Ary Abittan qui évoquait le gros clash entre Whitney Houston et Serge Gainsbourg, l'animateur a mis les choses au point : « Ah, mais je ne lui ai pas dit «f*ck you» à Mariah Carey ! »

Toutefois, l'animateur ne l'a jamais revue, et de toute façon, il préfère Kylie Minogue! Pourtant (pas très physionomiste), l'auteur de Je préfère qu'on reste amis a avoué qu'il l'avait confondue avec Maria Carey !