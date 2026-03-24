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«Elle espérait s’en sortir» Laurent Ruquier parle de la disparition d'Isabelle Mergault

Covermedia

24.3.2026 - 11:24

Isabelle Mergault s'est éteinte la semaine dernière à l'âge de 67 ans. Ses amis et collègues, dont Laurent Ruquier, ont commencé à organiser ses funérailles, qu'ils espèrent être à la hauteur de leur proche disparue.

Laurent Ruquier a commencé à organiser les funérailles d’Isabelle Mergault.
Laurent Ruquier a commencé à organiser les funérailles d’Isabelle Mergault.
Covermedia

Covermedia

24.03.2026, 11:24

24.03.2026, 11:52

Laurent Ruquier s'est confié sur l'organisation des funérailles d'Isabelle Mergault, disparue le 20 mars (26) des suites d'un cancer.

Après le choc de l'annonce du décès de la cinéaste, comédienne et sociétaire des Grosses Têtes sur RTL, l'un de ses amis proches et collègues de longue date, Laurent Ruquier, lui a rendu hommage et a donné un aperçu de l'organisation de ses obsèques, qui se dérouleront le 30 mars au Père Lachaise.

L'animateur des Grosses Têtes a révélé à Paris Match qu'il s'était entretenu avec Isabelle Mergault avant sa mort. «J'ai eu la chance de pouvoir lui dire au revoir», a-t-il confié, lui qui était l'une des rares personnes au courant de la maladie de la réalisatrice de Je vous trouve très beau.

Carnet noir. Proche de Laurent Ruquier, la comédienne Isabelle Mergault est décédée

Carnet noirProche de Laurent Ruquier, la comédienne Isabelle Mergault est décédée

Hommage

Ainsi, Laurent Ruquier a réfléchi aux obsèques que son amie aurait souhaité. «On va essayer de faire une belle cérémonie avec ses amis du métier, sa famille... Je pense qu'elle aurait voulu que ce soit simple, mais on va essayer quand même de lui rendre l'hommage qu'elle mérite», a-t-il souligné.

L'équipe des Grosses Têtes, qu'Isabelle Mergault a intégré dans les années 1980, lui a rendu hommage à l'antenne le 23 mars au cours d'une émission spéciale, notamment en présence de Gérard Jugnot, avec qui elle a aussi partagé la vedette dans certains projets sur scène et au cinéma. Si la comédienne s'est montrée très discrète sur sa maladie, c'est qu'elle espérait «s'en sortir dans un premier temps», a expliqué Laurent Ruquier à RTL Soir après l'annonce de sa mort.

Les obsèques d'Isabelle Mergault se dérouleront le 30 mars (26) lors d'une cérémonie laïque à 10h30 à la Coupole du Père Lachaise et reposera au cimetière de Montmartre. Proches et amis d'Isabelle Mergault peuvent envoyer des fleurs le 30 mars au matin au Funérarium de Ménilmontant.

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